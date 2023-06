Grinta MG: fascino british, tecnologia e forza dell’Est. Nel nostro paese già conquistata una importante quota di mercato

Immaginare l’invasione di auto cinesi come un fatto ancora da venire, è un errore. Perché la campagna europea dei colossi automobilistici del Dragone è già un fatto compiuto, non tanto nel numero di veicoli già circolanti sulle nostre strade, quanto nella ragnatela di partecipazioni, relazioni e accordi legati con un numero sempre maggiore di brand storici del Vecchio Continente. Volvo, Lotus, smart, sono solo alcuni dei marchi orbitanti nella galassia Geely ad aver annunciato la svolta 100% elettrica nel medio periodo, al pari della storica MG Motors rilanciata però dall’altra tigre asiatica, la Shanghai Automotive Industry Corp, al mondo nota come SAIC. Nel 2007 decide di investire nel marchio inglese fondato nel 1922, in grave crisi dopo il crollo di MG Rover del 2005. Complici i tempi dilatati dalla pandemia, il rilancio definitivo arriva solo nel 2021 ed è affidato alla EHS plug-in Hybrid, un Suv di taglia media di ultima generazione, equipaggiato con tecnologia ibrida plug-in. Insieme alle più recenti ZS e MG4 Electric, è tra le protagoniste dell’irresistibile ascesa del brand anglo-cinese, capace di quadruplicare le vendite in Italia in un solo anno. Al top della graduatoria italiana c’è la MG ZS, disponibile con motore a benzina da 162 Cv o elettrico da 140 Cv e 440 km di autonomia massima.

A dispetto delle linee pulite della carrozzeria, la presenza su strada viene garantita dalla calandra a sviluppo verticale, allineata all’attuale corso stilistico della casa. Con 431 cm di lunghezza si posiziona nel mercato che conta in Europa e soprattutto in Italia, dove incassa anche i benefici del buon rapporto qualità/prezzo. Il secondo posto tra le MG più vendute nel nostro Paese è occupato dal già menzionato Suv di taglia media HS o EHS. Nel primo caso si tratta della versione con motore benzina da 162 Cv, nel secondo viene spinta da un sistema ibrido plug-in composto da un motore benzina 1.5 litri da 162 Cv e da un propulsore elettrico da 122 Cv, per una potenza di sistema di 258 Cv. La batteria da 16,6 kWh garantisce 52 km di percorrenza massima a zero emissioni. Entrambe sfoggiano una buona qualità delle finiture all’interno dell’abitacolo, rivestito con materiali morbidi nella parte superiore della plancia e caratterizzato da un’abitabilità superiore a quanto non lascino supporre i 457 cm di lunghezza complessiva. Il quadro strumenti digitale viene affiancato dal sistema d’infotainment con grafica aggiornata di recente e compatibile con Apple Car Play e Android Auto.

Ma la crescita di Morris Garages viene sostenuta anche da modelli più recenti e futuristici come la MG4 Electric, sul terzo gradino del podio tra i modelli più venduti dal brand anglo-cinese in Italia, dove ha raggiunto la quinta posizione tra le elettriche più vendute in assoluto nei primi mesi del 2023. Punta sulla praticità grazie ad una lunghezza inferiore ai 430 cm e sulla versatilità di utilizzo offerta dai due livelli di potenza, da 170 Cv o 204 Cv, con autonomia massima di 450 km. Ma il suo asso nella manica è l’ottimo rapporto qualità prezzo vantato sulla concorrenza, considerati i 29.900 euro necessari per la versione d’ingresso.