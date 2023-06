Lancia, se la Pu+Ra è HPE: il futuro visto dal marchio. È una rivoluzione di immagine

Gli imbottiti da living, con i sedili anteriori ispirati alle poltrone Maralunga firmate da Vico Magistretti. Il tavolino rotondo multifunzionale, il calore del tappeto, l’ampia vetratura e le iconiche veneziane. È nell’home feeling – emozione di una casa accogliente – uno dei fascini della Lancia Pu+Ra HPE.



Si tratta, infatti, della prima vettura ispirata al mondo del furniture design italiano, grazie alla collaborazione con Cassina. Una rivoluzione di immagine che si fa vero e proprio manifesto di un cambio di sguardo e approccio. La vettura, cento per cento elettrica, è la prima della nuova era Lancia e ne rappresenta il domani. Lancia Pu+Ra HPE, come sottolineato da Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia, è «la visione del marchio per i prossimi 10 anni che fa entrare il Brand nell’era della mobilità elettrica e riassume il nostro modo di concepire e vivere l’automobile. A partire dalla nuova Ypsilon, le nostre auto del futuro si ispireranno a Lancia Pu+Ra HPE».

Gli elementi chiave sono chiari: autonomia di oltre 700 km, tempi di ricarica di poco più di dieci minuti e consumo energetico sotto i 10 kWh/100 km. Non solo. La vettura è la prima dotata dell’interfaccia virtuale S.A.L.A. Lancia è il primo marchio di Stellantis a dotarsi delle tecnologie Chamaleon e TAPE (Tailored Predictive Experience), che centralizzano le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione. Bella, confortevole, innovativa. “Su misura” di esigenze e fantasie.