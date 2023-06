Mercedes, la Classe E resta in pista. Affianca la gamma Q con versioni tutte bimotore

Una questione di... classe. Quella con la “C” maiuscola identifica i modelli con motori convenzionali, sempre più elettrificati, della gamma Mercedes, la cui strategia è quella di offrire i veicoli a zero emissioni come EQ, ma di continuare a rinnovare anche le altre auto. È il caso della prestigiosa Classe E, della quale la casa con la Stella ha già venduto oltre 16 milioni di esemplari nell’arco di 30 anni. Gli aggiornati propulsori destinati al Vecchio Continente sono esclusivamente ibridi (il gasolio in versione mild) o plug-in e hanno 2.0 litri di cilindrata.

Le varianti alla spina sono accreditate di una significativa percorrenza elettrica che può raggiungere i 115 chilometri. È il caso della E 300e a trazione posteriore equipaggiata con il motore termico da 204 cavalli e l’unità a zero emissioni da 129 per complessivi 313 cavalli e 550 Nm di coppia. La batteria che assicura questa autonomia è da 25,4 kWh ed equipaggia anche le altre declinazioni ricaricabili. La sesta generazione della Classe E, che dovrebbe avere un ciclo di vita piuttosto lungo, ma che potrebbe anche essere l’ultima, debutta come berlina a tre volumi, ma arriverà anche come station wagon, come All-Terrain e come convertibile Cle. Gli interventi non hanno riguardato le dimensioni, sostanzialmente sovrapponibili al modello uscente: 4,95 metri di lunghezza (2,96 di passo, 20 millimetri più di prima), 1,88 di larghezza e 1,47 di altezza. Sempre aerodinamica, ha un Cx di 0,23, diventa più facile da manovrare non solo sullo stretto, almeno per chi opta per l’asse posteriore sterzante (a richiesta) che riduce a di 90 centimetri il raggio di curva.

La Classe A è stata invece “solo” aggiornata, seppur con interventi importanti che hanno riguardato praticamente ogni aspetto. A listino sia come hatchback sia come sedan, la rinnovata vettura viene offerta ad un prezzo che parte da poco più di 35.000 euro. Anche la Classe A dispone di una gamma motori solo elettrificati (anche mild hybrid a 48 Volt) a quattro cilindri con cambio automatico Dct a 7 o 8 rapporti. Il nuovo fiore all’occhiello sono però i sistemi plug-in per i quali la percorrenza in elettrico supera gli 80 chilometri con tempi di ricarica della batteria attorno ai 25 minuti (dal 10 all’80%). Sul fronte della sicurezza, la vettura è stata arricchita con il nuovo pacchetto di assistenza alla guida che, fra le altre cose, dispone di un più confortevole controllo per il mantenimento della corsia: la funzione impiega lo sterzo attivo anziché la frenata unilaterale. Inoltra il facelift della Classe A supporta anche il parcheggio longitudinale con la visualizzazione a 360 gradi con immagini in 3D rilevate dalla telecamera di assistenza.

Dentro l’abitacolo, il modello esibisce di serie il doppio schermo indipendente: uno da 7” e l’altro, al centro del cruscotto, 10,25”. A richiesta si possono avere anche i due display della stessa dimensione con il look wide-screen. Mercedes-Benz ha rivisitato anche la Classe B, un modello molto apprezzato dalle donne, che in Italia rappresentano la metà dei clienti che l’hanno pure “consacrata” quale Sports Tourer premium più venduta nel segmento nel 2022. A listino in 7 allestimenti (dalla Executive alla Premium Plus Amg Line), ha un prezzo che parte da 36.950 euro e come il resto della gamma Mercedes-Benz dispone di soluzioni plug-in più potenti grazie all’adozione di una migliorata batteria ad alto voltaggio e di un’unità elettrica con 5 kW di potenza in più (80, ossia 109 cavalli). La Glb, il Suv medio (4,63 metri di lunghezza) con le insegne della Stella, condivide la stessa impostazione e si può avere dai quasi 44.000 euro della 180 Automatic. Esteticamente ha beneficiato dell’adozione di un ridisegnato paraurti anteriore con protezione visiva del sottoscocca e griglia del radiatore a quattro lamelle orizzontali e stella centrale. I cerchi del modello “base” sono da 17 pollici, ma si possono avere anche da 18 o da 20. Come la Classe A, dispone di serie di due schermi da 7” e 10,25’’ con il doppio monitor panoramico a richiesta.