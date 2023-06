Microlino, fiore Koelliker. Zero emissioni e molto colore in soli due metri e mezzo di lunghezza. La mini elettrica è italiana

Due metri e mezzo, molto colore e zero emissioni. Con un pizzico di italianità e nostalgia. Tutto questo è Microlino la vetturetta elettrica con apertura frontale che è costruita a Torino e la Koelliker si appresta a distribuire e a lanciare. A produrla è la svizzera Micro Mobility System in collaborazione con la Cecomp in un piccolo stabilimento, utilizzando componenti al 65% di origine italiana e al 90% europea. E anche lo stile è stato sviluppato sotto la Mole da Icona Design Group ispirandosi a uno dei simboli degli anni ’50, la Isetta progettata e costruita a Bresso (MI) tra il 1953 ed il 1955 e dalla BMW su licenza fino al 1962. La sua caratteristica è, così come quella della Microlino, di non avere portiere laterali: si entra dalla parte anteriore che si apre come una botola. Per non interferire, i fari sono incorporati negli specchietti retrovisori e di chiara ispirazione “Fifties” sono le tinte pastello e le combinazioni cromatiche. L’abitacolo è per due posti e per i bagagli ci sono ben 230 litri. Il peso è di 435 kg esclusa però la batteria che può avere tre taglie diverse: da 6 kWh per 95 km di autonomia, 10,5 kWh e 177 km e 14 kWh per 230 km. Si ricarica a casa dalla presa domestica. Il motore ha 12,5 kW e 89 Nm di coppia per una velocità massima di 90 km/h, caratteristiche che permettono alla Microlino di poter essere guidata a 16 anni. Grazie alla prontezza del motore elettrico e alla già citata leggerezza, si passa da 0 a 100 km/h in 5 secondi.

Un oggetto dunque bello e che può essere guidato da tutti in famiglia. Comodo anche il processo di acquisto: si prenota online con un deposito di 250 euro e si viene contattati entro 24 ore dal concessionario. La Microlino è disponibile in tre allestimenti (Light, Dolce e Core) con un prezzo che parte da 21.090 euro, al netto degli incentivi. In fase di lancio, per le prime 50 prenotazioni la Dolce con batteria da 10,5 kWh è offerta a 24.270 euro oppure con varie formule finanziarie come quella che prevede un anticipo di 5.547 euro, 36 rate da 199 euro e un valore futuro garantito di 10.480 euro. Una proposta dunque che rientra nella nuova filosofia di Koelliker che punta ad offrire una gamma quanto più ampia di prodotti elettrici con tutti i servizi finanziari e di mobilità collegati. L’azienda milanese ha nel suo arsenale molti altri marchi, alcuni già noti come Mitsubishi e SsangYong (ribattezzata KG Mobility) che presto saranno rilanciati dalle rispettive proprietà, e altri del tutto nuovi come B-On, Wuzheng, Maxus, Evum, tutti dedicati a mezzi commerciali e da lavoro. A questi si aggiunge Aiways, costruttore nato solo nel 2017 per iniziativa di un ex capo delle vendite Volvo in Cina, Fu Qiang e Gary Gu. È quella che, per anagrafe e organizzazione, si definirebbe una start-up, ma a Shangrao ha già uno stabilimento dove ha investito 1,7 miliardi di dollari e ha una capacità produttiva di 150mila unità all’anno, ed è pronto a raddoppiare entro breve. Il primo prodotto ad arrivare da noi è la U5, un suv lungo 4,68 metri dal design moderno, tanto spazio per i passeggeri e un bagagliaio la cui capacità va da 432 a 1.555 liti con un “frunk” anteriore da 45 litri. È dotato di un motore anteriore da 150 kW e 310 Nm e la batteria ha una capacità di 63 kWh, è composta da 324 celle suddivise in 24 moduli, ed è incapsulata in una struttura a sandwich brevettata per assicurare controllo termico e sicurezza in caso di incidente.

Il caricatore è da 11 kW in corrente alternata e da 90 kW in corrente continua per un’autonomia pari a 400 km e il preriscaldamento automatico della batteria in modo da accelerare i tempi di ricarica e preservarne l’efficienza. La dotazione tecnica prevede una strumentazione interamente digitale, la pompa di calore e una dotazione di sicurezza che permette la guida assistita di livello 2. Punta di più sullo stile la U6, un suv coupé lungo 4,8 metri che si basa sulla stessa piattaforma MAS (More Adaptabile Structure) dell’U5 ed è costruito per il 52% in alluminio in modo da contenere il peso sotto i 1.800 kg e aumentare l’efficienza. A questo aspetto contribuisce anche il cx che è di 0,248. La plancia è di ispirazione nautica, il bagagliaio va da 476 e 1.260 litri e il motore ha 160 kW per uno 0-100 km/h in 7 secondi netti. La U5 parte da 43.500 euro ed è disponibile in due livelli di allestimento mentre la U6 va sul “tutto in uno” a 49.900 euro. Per entrambe ci sono 5 anni o 150.000 km di garanzia ed assistenza stradale.