Hyundai, sotto i riflettori di Parigi le novità green e l'anteprima mondiale della i30 Fastback N

PARIGI - Al Salone di Parigi 2018 Hyundai presenta il suo nuovo portafoglio di prodotti in tre diverse aree tematiche: Future Mobility, High Performance e Design. Lo stand Hyundai si caratterizza per l’anteprima mondiale della i30 Fastback N, un’anteprima della show car i30 ‘N Option’ e la gamma dei modelli green con la nuova Kona Electric e NEXO. Con il concetto di Hyundai Motor Studio Paris, lo stand comprende le tre diverse aree tematiche, che rappresentano la strategia del marchio in Europa, basata su tre pilastri fondamentali: sicurezza, progresso e performance. Nel dettaglio, i riflettori sono puntati sulla nuova Hyundai i30 Fastback N: il secondo modello Hyundai ad alte prestazioni in Europa segue la storia di successo senza precedenti della i30 N. Combinando un design sofisticato ed elegante - con la garanzia del divertimento di guida targato ‘N’ - nuova i30 Fastback N è la prima coupé sportiva 5 portedel suo segmento. Allo stand Hyundai del Salone di Parigi, anteprima mondiale anche per la nuova showcar i30 N ‘N Option’: realizzata sulla base dell’i30 N, offre un’ulteriore possibilità di personalizzazione ai clienti in cerca di unicità consentendo una maggiore scelta di parti esterne e interne. Insieme alla nuova i30 ‘N Linè, il brand amplia l’offerta a coloro che desiderano rendere più piccante la propria i30 aggiungendo stile e migliorando le prestazioni. Nell’area High Performance Hyundai espone anche la i20 Coupé WRC e la i30 N TCR: grandi protagoniste nel Motorsport, le due vetture sono attualmente al comando della Classifica Piloti in due dei più importanti campionati del mondo, rispettivamente WRC (con Thierry Neuville) e WTCR (con Gabriele Tarquini). Non manca la gamma green al Salone con le nuove Kona Electric e NEXO, il suv alimentato a idrogeno, che si aggiungono aIONIQ, prima auto di serie al mondo che consente al cliente di scegliere fra tre differenti motorizzazioni a zero o basse emissioni. Questa nuova offerta di prodotti conferma lo spirito pionieristico del brand nella mobilità del futuro proponendo la più ampia gamma di propulsori elettrificati sul mercato. Infine, dopo l’anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2018, la concept car ‘Le Fil Rougè di Hyundai fa il suo debutto al Motor Show di Parigi, ed è la prova che i progetti passati, presenti e futuri di Hyundai sono collegati da un filo comune. Questa concept car incarna la più recente evoluzione di idea di design del brand. Il concept ‘Sensuous Sportiness’ sarà infatti presente su tutti i futuri modelli Hyundai, dalle berline ai suv.