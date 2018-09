Skoda Octavia ancora più ecologica: è la G-TEC 1.5 TSI a metano. Solo wagon con autonomia di 480 km

PARIGI - Il Gruppo Volkswagen, come è noto, sta investendo molto sull’elettrico, con l’obiettivo di abbattere le emissioni nocive e risolvere definitivamente i problemi legati alla produzione di motori al di sopra di ogni sospetto. Ma la strada è lunga e secondo i vertici del colosso tedesco è necessario procedere per gradi, non trascurando altre soluzioni non meno interessanti. Tra queste spiccano le motorizzazioni a metano, giudicate come valida tecnologia ecologica di transizione, una sorta di anello di congiunzione tra i carburanti fossili e la futura elettro-mobilità.

E’ in questa ottica che va inquadrata la presentazione, al Salone di Parigi, della nuova Octavia G-Tec a metano, interessante auto del marchio Skoda, dal 1991 parte del Gruppo Volkswagen. E’ una station wagon di dimensioni importanti (sfiora i 4,70 metri), che fa dello spazio e del comfort i suoi principali valori. Già prodotta negli ultimi anni con la motorizzazione a gas, viene ora aggiornata con un propulsore che assicura più potenza e più autonomia. Sarà disponibile in Italia nei primi mesi del 2019 ad un prezzo ancora da stabilire. Sono già note, invece, le caratteristiche tecniche fondamentali.

Il nuovo motore della Skoda Octavia G-TEC da 1,5 litri eroga 20 cv in più rispetto al precedente 1.4 TSI, per un totale di 130 cv. Secondo le anticipazioni fornite dalla Casa, risulta particolarmente efficiente, grazie alle valvole di aspirazione a comando variabile e allo sfruttamento del ciclo di combustione Miller (variazione del ciclo otto con cui si cerca di aumentare il rendimento).

Partendo dal presupposto che un motore alimentato a gas naturale assicura una riduzione delle emissioni di circa il 25% rispetto al funzionamento a benzina, la Casa assicura che le emissioni di particolato vengono completamente eliminate e che si riduce sensibilmente anche la quantità di ossidi di azoto (NOx). In tal modo la nuova Skoda è già in grado di soddisfare lo standard EU 6d-TEMP, ovvero la norma sulle emissioni più severa attualmente in vigore, rappresentando un’alternativa ecologica interessante rispetto alle vetture alimentate con carburanti convenzionali.

Ma aldilà del problema emissioni, vale la pena ricordare che la nuova Skoda Octavia G-TEC a metano dispone ora non solo di una potenza maggiore, ma anche di più autonomia. Ciò grazie a tre serbatoi di gas naturale sistemati davanti all’asse posteriore e sotto al bagagliaio (il primo è in acciaio, gli altri due in un nuovo materiale composito) che contengono fino a 17,7 kg di gas naturale e garantiscono percorrenze di 480 km senza necessità di fare rifornimento. Se non bastasse, l’auto è equipaggiata anche con un piccolo serbatoio di benzina, con capacità di 11,8 litri: quanto basta per continuare a muoversi anche con i serbatoi del metano vuoti.

La Skoda Octavia G-TEC 1.5 TSI sarà disponibile, come detto, esclusivamente in versione Wagon e con cambio DSG a 7 rapporti. Inoltre, i servizi online di Skoda Connect per la versione G-TEC comprendono anche Emergency Call e Care Connect. La Skoda Connect App, per esempio, permette di visualizzare l’autonomia a gas naturale, a benzina e quella totale.