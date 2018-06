Rally Italia, Ogier sconfitto cita de Gaulle: «Perso la battaglia, ma non la guerra»

ALGHERO - «Abbiamo perso la battaglia, ma non abbiamo perso la guerra», Sébastien Ogier cita Charles de Gaulle al termine del 15° Rally Italia Sardegna. Il francese ha mancato per 7 decimi il quarto successo sull'isola dopo averlo guidato la gara per 15 dei 20 stage. «Oggi ho provato di tutto – ha dichiarato il cinque volte iridato e attuale pilota della scuderia M-Sport con la Ford Fiesta – ma continuavo a perdere decimi qua è là».



«L'ultima cronometrata – ha proseguito Ogier – è stata decisamente tosta ed ho fatto due errori che mi sono costati qualche decimo. Sono comunque punti importanti per il mondiale: ci sono ancora sei tappe da disputare e non è il momento di farsi prendere dalla paura. Thierry è stato fortunato con la pioggia, ma ci capiterà una gara in cui perderà tempo anche lui». Sull'isola assieme alla moglie, la conduttrice televisiva tedesca Andrea Kaiser, il fuoriclasse transalpino è stato costretto ad issare bandiera bianca rispetto ad uno scatenato Thierry Neuville.

«Sapevamo di dover dare tutto – ha sorriso il belga – È stato un duello veramente fantastico con Seb. È una vittoria preziosa in chiave mondiale. Ringraziamo la scuderia per averci messo a disposizione una macchina fantastica». Il secondo successo sardo, il terzo stagionale, il nono nel Wrc coincide con la decima affermazione di Hyundai nel Wrc. «La vittoria perfetta», ha commentato Michel Nandan, il team principal della squadra coreana. «È il modo migliore per affrontare la pausa estiva», ha aggiunto. La Neuville ha 27 punti di vantaggio su Ogier e la scuderia Hyundai ne ha 28 sul team M-Sport.

«È stata una delle vittorie più belle della mia carriera», ha insistito Neuville che lascia l'isola con l'en plein: 30 punti su 30. Che come Nandan ha parlato della sosta di un mese e mezzo che aspetta il circuito: «Guidare entrambe le classifiche alla vigilia della pausa ci dà le motivazioni di cui abbiamo bisogno per affrontare la seconda parte della stagione», ha concluso. Il compagno di squadra Andreas Mikkelsen è decisamente meno entusiasta: «Lasciamo la Sardegna con la sensazione di aver sprecato un'occasione, ma saremo pronti per la Finlandia», ha detto.