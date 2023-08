Zeekr sbarca su mercato europeo. Da fine 2023 primi modelli elettrici della casa cinese

SHANGHAI - Il marchio cinese di veicoli elettrici Zeekr, di proprieta del colosso automobilistico locale Geely, commercializzera i suoi primi modelli in Europa alla fine dell’anno. Lo ha annunciato il gruppo, mentre le case automobilistiche cinesi intensificano i loro sforzi all’estero. La Cina, che sta cercando di ridurre le emissioni inquinanti e la dipendenza dal petrolio straniero, punta a vendere circa il 20% di veicoli elettrici o ibridi entro il 2025. Il vivace mercato cinese delle auto elettriche ha visto emergere negli ultimi anni decine di marchi locali per competere con la statunitense Tesla e altri produttori stranieri. Zeekr, che commercializza veicoli in Cina dal 2021 e si rivolge al segmento di fascia alta, e l’ultimo marchio locale a puntare sul mercato estero.

Entro la fine del 2023, due modelli saranno venduti in Svezia e nei Paesi Bassi con l’obiettivo di commercializzarli in altri Paesi europei, ha dichiarato Zeekr martedi all’apertura del Salone dell’ Auto di Shanghai (fino al 27 aprile). Uno di questi modelli, la Zeekr 001, il cui design ricorda la Porsche Panamera, ha un’autonomia di 600 chilometri, secondo il produttore. La sede europea di Zeekr sara ad Amsterdam (Paesi Bassi), ha dichiarato il marchio, che ha gia un centro di ricerca e sviluppo in Europa a Goeteborg (Svezia). La societa madre di Zeekr e la cinese Geely, il cui capo Li Shufu e uno dei principali azionisti del gruppo tedesco Mercedes-Benz. All’epoca sconosciuta al di fuori della Cina, Geely ha messo a segno un colpo da maestro nel 2010 acquistando l’iconico marchio svedese Volvo per 1,5 miliardi di dollari.

Nel 2017, Geely, uno dei maggiori produttori privati di automobili della Cina, e diventato l’azionista di maggioranza dell’iconica auto sportiva britannica Lotus e poi della start-up americana Terrafugia, specializzata in auto volanti. Per rafforzare la propria posizione in Europa nel mercato delle auto elettriche, Geely aveva gia lanciato con Volvo il marchio Lynk&Co, che si rivolge a una clientela giovane e connessa.