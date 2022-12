Arriva in Italia l'Ineos Grenadier, fuoristrada "duro e puro" che non si ferma davanti a niente

Arriva in Italia il veicolo definitivo per chi cerca un fuoristrada “duro e puro”. Il Grenadier della britannica Ineos Automotive (parte del colosso della chimica Ineos Group) nasce con l’intento di occupare uno spazio lasciato libero dalle concorrenti, che o sono scomparse dal mercato (come hanno fatto storici fuoristrada delle Case giapponesi, si veda il Mitsubishi Pajero e il Nissan Patrol) o si sono orientate sempre più verso il filone dei suv e del lusso (è il caso rispettivamente di Land Rover Defender e Mercedes Classe G). Come risultato, oggi chi cerca un veicolo in grado di affrontare senza battere ciglio qualsiasi tipo di terreno e adatto anche agli utilizzi professionali ha ben poca scelta. Il Grenadier va a rispondere a queste esigenze, con l’affidabilità di un progetto nato assieme all’austriaca Magna Steyr, azienda leader nel settore dei 4x4, mentre la qualità costruttiva è assicurata dagli standard dell’impianto francese ex-Mercedes di Hamabach, dove la vettura nasce (in passato nell’impianto venivano assemblate le Smart).

Telaio a longheroni, assali rigidi, trazione integrale permanente, marce ridotte, differenziali bloccabili e carrozzeria squadrata, il Grenadier è un fuoristrada autentico costruito rispettando alla lettera tutti canoni del settore. Per la parte meccanica ci si è affidati a due propulsori che garantiscono prestazioni e affidabilità: due collaudati propulsori Bmw sei cilindri in linea da 3 litri. Il motore turbo-benzina eroga 286 CV (210 kW) di potenza e 450 Newtonmetri di coppia, mentre il propulsore twin-turbo diesel genera 249 CV (183 kW) di potenza e 550 Newtonmetri di coppia. Entrambi sono abbinati a un cambio automatico a otto rapporti prodotto dalla ZF.

Le capacità fuoristradistiche sono assicurate - oltre che da angoli di attacco, uscita e di dosso tra i migliori della categoria - dal riduttore a due velocità realizzato dai leader del settore Tremec, a cui si aggiungono i giunti omocinetici e gli alberi di trasmissione degli specialisti Dana Spicer. Il riduttore a due velocità permette di attuare il blocco del differenziale sia con le marce ridotte sia con le marce alte. Oltre al differenziale bloccabile centrale nel riduttore, sono disponibili due differenziali bloccabili anteriori e posteriori ad azionamento elettronico con innesto meccanico, i quali possono essere attivati in modo indipendente dal pannello di controllo e si disattivano automaticamente superati i 75 km/h.

La vettura è disponibile in tre configurazioni: Utility Wagon (ovvero la variante veicolo commerciale) a due o a cinque posti e Station Wagon a cinque posti. Quest'ultima può essere scelta anche in una delle due versioni speciali realizzate in collaborazione con Belstaff, ovvero la Trialmaster Edition e la Fieldmaster Edition. Per la vendita Ineos si affida alle principali reti di concessionarie, con punti diffusi in tutta Italia, mentre per l’assistenza, oltre ai punti vendita, vi è una selezione di officine indipendenti specializzate in 4X4 e centri Bosch Car Service accreditati Ineos. Il Grenadier è già ordinabile nel nostro Paese, con prezzi che partono da 69.290 euro.