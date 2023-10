Tesla Model Y e Model 3 regine del off-road. Materiali leggeri e resistenti ed altezza da terra elevata con il kit Pu. Labo

Il tuning coinvolge anche le vetture elettriche, e Pu. Labo ha proposto un kit per trasformare in off-road le Tesla Model Y e Model 3. Per realizzare le modifiche il tuner ha utilizzato materiali come l’alluminio e l’acciaio ad alta resistenza, in modo da contenere i pesi e garantire, nel contempo, una solidità a prova di percorsi accidentati.

Il tutto per sfruttare l’erogazione dell’elettrico, con la coppia istantanea nei tracciati off- road, e soddisfare tutti coloro che sono in attesa del Cybertruck, nato con caratteristiche di base più inclini a percorrere itinerari non asfaltati. Il kit è formato da oltre 30 parti e può elevare l’altezza da terra da più di 6 cm, fino ad oltre 20 cm, il prezzo di 15.000 dollari, al cambio circa 14.200 euro, per i primi clienti è di 12.000 dollari, l’equivalente di circa 11.600 euro. L’idea probabilmente è stata influenzata dall’utilizzo sempre più diffuso delle auto elettriche in fuoristrada anche nelle competizioni come dimostrano i prototipi della serie Extreme E e quelli della Dakar.