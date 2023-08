Aston Martin DB12 Volante, svelata in anticipo la nuova cabriolet da 680 cv che debutterà a Monterey

Con qualche giorno d’ anticipo rispetto all’affollato evento di venerdì al The Quail: A Motorsports Gathering durante la Monterey Car Week - dove farà il suo debutto mondiale - la nuova Aston Martin DB12 Volante è stata svelata oggi dalla Casa di Gaydon, esclusivo completamento della ‘famiglià composta fino ad oggi dalla DB12 Coupé recentemente presentata. «Per molti dei nostri clienti - ha dichiarato Amedeo Felisa amministratore delegato di Aston Martin - la guida a tettuccio abbassato è il piacere più grande. Per oltre sei decenni le Volante hanno catturato questa emozione e l’hanno espressa con uno stile unico». «Con la nuova DB12 Volante abbiamo cambiato le regole, creando un’auto che rende più intense queste sensazioni conservando tutta la purezza e le eccezionali capacità sportive della DB12 Coupé. Una vera cabriolet sportiva sotto ogni punto di vista, un’auto che sfida i preconcetti e trova una nuova generazione di clienti Volante».

Grazie alle modifiche apportate ai componenti del sottoscocca, tra cui la traversa del motore, DB12 Volante offre un aumento del 3,7% della rigidità torsionale complessiva, oltre a un miglioramento mirato della rigidità laterale e a un incremento di prestazioni e raffinatezza di risposta delle sospensioni. Nella nuova Aston Martin il piantone dello sterzo non isolato e l’asse anteriore più rigido (+140%) contribuiscono anche migliorare la sensazione di sterzata e decentrata e il senso generale di controllo da parte del guidatore. Altro punto di forza sono gli ammortizzatori adattivi intelligenti di nuova generazione, che hanno un’ampiezza di banda di distribuzione della forza aumentata del 500% rispetto alla precedente generazione, dando alla DB12 Volante capacità dinamiche di gran lunga superiori ai modelli rivali. La differenza principale tra la DB12 Coupé e la Volante, si legge nella nota di è rappresentata da una revisione dettagliata della taratura delle molle posteriori e da una messa a punto ad hoc degli ammortizzatori.

La potenza di 680 Cv de motore 4.0 Twin-Turbo V8 - la più elevata della categoria - conferisce, assieme agli 800 Nm di coppia, prestazioni formidabili e un sound favoloso. Messo a punto dagli ingegneri Aston Martin rispetto alla DB11 questo motore - che è costruito a mano - presenta profili di camme modificati, rapporti di compressione ottimizzati, turbocompressori più grandi e un maggiore raffreddamento per ottenere un aumento della potenza del 34%. Lo scatto 0 - 100 km/h si realizza in 3,7 secondi e la velocità massima è di 325 km/h. La Volante possiede tutte le caratteristiche della Super Tourer introdotte con successo nella DB12 Coupé - ha sottolineato Roberto Fedeli, chief technical officer di Aston Martin - e il fatto che abbiamo conservato queste prestazioni e questa maneggevolezza da prima della classe testimonia il valore della piattaforma della DB12 e il lavoro che abbiamo fatto per mantenere i vantaggi del suo propulsore e del suo telaio anche nella versione scoperta«. La produzione della DB12 Volante, informa la Casa di Gaydon, dovrebbe iniziare nel terzo trimestre del 2023, con le prime consegne previste per il quarto trimestre del 2023.