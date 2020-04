Audi A1 citycarver, ora disponibile anche con il benzina 1.5 TFSI da 150 CV

La gamma della nuova crossover urbana, Audi A1 citycarver, si allarga con l'arrivo della nuova variante 1.5 TFSI da 150 CV. Si tratta di un quattro cilindri benzina da 1.498 cc da 250 Nm di coppia massima erogata tra i 1.500 e i 3.000 giri/min. Proposto in abbinamento al cambio manuale a 6 marce o alla trasmissione S tronic a 7 rapporti, assicura in entrambi i casi una velocità massima di 220 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi.



Parliamo, dunque, di un propulsore molto performante ma anche estremamente efficiente. Grazie al sistema cylinder on demand, in caso di velocità contenute funzionano solo due cilindri, a tutto vantaggio di consumi ed emissioni. Che si attestano rispettivamente sui 6,2-6,5 litri ogni 100 km (ciclo combinato WLTP) e sui 141-148 g/km (6,4-6,7 l/100km e 145-151 g/km per la versione S tronic). Come accade sul resto della gamma A1 citycarver, la 1.5 TFSI è caratterizzata da un assetto rialzato di 40 mm, caratteristica che favorisce l'accessibilità e la posizione di guida rialzata. All'incremento della luce libera da terra contribuiscono le sospensioni dall'escursione maggiorata di 35 mm e gli pneumatici dalla spalla generosa, che assicurano comfort e piacere di guida.



Dotata di un look che si ispira alla gamma Audi Q e caratterizzata da una dotazione di serie che può essere arricchita attingendo da un ampio catalogo accessori e optional, la nuova Audi A1 citycarver 1.5 TFSI è disponibile nelle configurazioni d'ingresso, Admired e Identity contrast: la variante Admired (+750 euro) prevede, tra le altre cose, cerchi in lega da 17'', clima automatico, sistema di ausilio al parcheggio, interni in look alluminio, volante multifunzione e l'Audi smartphone interface; la Identity contrast pone l'accento sul contrasto delle tonalità dalla carrozzeria e aggiunge alla dotazione della Admired cerchi da 18'', tetto e specchietti a contrasto e il look nero. Il prezzo di partenza dalla A1 citycarver 1.5 TFSI 150 CV è 27.450 euro, mentre bisogna sborsare almeno 29.300 euro se si desidera la versione con trasmissione S tronic.