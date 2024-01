Audi Q8 E-Tron edition Dakar, il fascino del deserto ad emissioni zero in soli 99 esemplari

L’Audi, alla Dakar per la terza volta con un’auto a trazione elettrica, celebra questa circostanza con la Q8 E-Tron edition Dakar, una versione speciale a tiratura limitata del Suv elettrico più grande della casa di Ingolstadt che replica alcune delle caratteristiche del prototipo RS Q E-Tron con il quale anche quest’anno punta alla prima vittoria nella massacrante corsa nel deserto.

Le prime, immediatamente visibili, sono le decalcomanie esterne, del tutto simili alla vettura con la quale corrono Stephane Peterhansel, Carlos Sainz e Mattias Ekström, e l’assetto rialzato di ben 31 mm anche a causa degli pneumatici General Grabber AT3 M+S che portano la luce a terra a 206 mm. Così come sulla Q8 E-Tron normale, ci sono le molle pneumatiche (riviste nella strategia di funzionamento) che regolano l’altezza dal suolo abbassandola di 15 mm oltre gli 85 km/h, di 17 mm oltre i 100 km/h e a 120 mm oltre 120 km/h.

Il grande SUV elettrico tedesco è comunque in grado di approcciare ostacoli con un angolo di 20 gradi e di 26 gradi in uscita passando per i 19 gradi di angolo di rampa. Può inoltre affrontare in sicurezza guadi alti fino a 19 mm. Ma la caratteristica forse più singolare e più “avventurosa” della Q8 E-Tron edition Dakar è il fatto di essere fornita anche degli pneumatici stradali, montati su cerchi a 5 razze a V da 20 pollici di diametro, che possono essere fissati su uno specifico portapacchi fissato sul tetto utilizzabile anche per altri scopi grazie ad accessori.

Internamente anche i tappeti per il pavimento a per il bagagliaio sono specifici, in materiale più robusto e personalizzati, mentre all’esterno è disponibile in tre tinte (Siam Beige metallic, Mythos Black metallic, and Magnetic Gray) con la cornice della calandra singleframe sempre in tinta e una striscia luminosa che unisce i gruppi ottici a matrice di Led, tecnologia utilizzata anche per il gruppo ottico posteriore unico. Altra caratteristica esclusiva è la proiezione della scritta luminosa “edition Dakar” della zona di ingresso quando si apre la portiera.

La edtion Dakar è dotata inoltre del pacchetto Sportline con sedili rivestiti in pelle artificiale microfibra Dinamica, volante sportivo, pedaliera in metallo e la possibilità di avere anche le cuciture in rosso. Adattate allo spirito del veicolo sia l’illuminazione interna sia i temi utilizzati per il sistema infotelematico: ora ci sono la tempesta nel deserto, le rotaie lasciate dalle ruote sulla sabbia e un paesaggio con le dune. Di serie l’head-up display e i pacchetti City e Tour per la sicurezza. Il climatizzatore può essere bi-zona o quadri-zona con riscaldatore supplementare.

Tra gli altri optional qualificanti ci sono anche gli specchietti retrovisori sostituiti da telecamere, che restringono la larghezza della vettura di 15 cm, aumentando la visibilità anche con la sabbia e il fango e diminuendo la resistenza aerodinamica, e l’impianto audio Bang&Olufsen da 705 Watt con 16 altoparlanti. Identico infine il sistema di propulsione con due motori per totale di 300 kW e 664 Nm e la batteria da 114 kWh (106 kWh netti) che permette un’autonomia di 487 km. La potenza di ricarica massima in corrente continua è di 170 kW e c’è anche una seconda presa specifica CCS2.

La velocità massima (autolimitata) è di 200 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,9 secondi con gli pneumatici M+S e in un decimo meno con quelli estivi. L’Audi Q8 E-Tron edition Dakar sarà prodotta in 99 esemplari numerati con numero progressivo che sarà indicato sul montante posteriore. La si potrà ordinare anche in Italia ad un prezzo che, se dovesse essere confermato quello annunciato per la Germania, sarà di circa 120mila euro.