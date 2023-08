Audi R6 Avant, ultima turbo benzina avrà prestazioni record. Sotto al cofano un V8 ibrido plug-in da 800 cv

Davvero travagliato il destino del nuovo modello Audi destinato a raccogliere l’importante eredità che parte dalla R6 Avant V10 del 2013 (quella con il motore Lamborghini) e arriva alla attuale R6 Avant Performance. I piani iniziali - varati dall’allora ceo Markus Duesmann - prevedevano che i modelli successori con motore a combustione delle odierne A6 e A6 Avant venissero ribattezzati A7 e A7 Avant in linea con un nuovo sistema di denominazione che avrebbe interessato dunque anche le versioni RS. L’idea era infatti che nel futuro le gamme dei Quattro Anelli fossero contraddistinte da numero pari per i modelli elettrici e da designazioni con numero dispari per quelli con motore termico. Marcia indietro dunque per la hyper-giardinetta RS7 Avant con motore V8 biturbo e sdoppiamento della futura offerta di RS6 Avant, con sistema propulsivo tradizionale benzina (più pesantemente elettrificato, passando forse dal mild hybrid al plug-in) e con motori elettrici nella versione e-Tron.

Come riporta il magazine britannico Autocar la RS6 Avant della nuova generazione C9 (prevista per il 2024-2025) dovrebbe essere la Avant più veloce di sempre, con uno scatto 0-100 inferiore rispetto ai 3,4 secondi del modello attuale e una velocità massima, limitata elettronicamente, di oltre 310 km/h. Ricordiamo che l’attuale R6 Avant Performance - grazie ai turbocompressori maggiorati che erogano un pressione di sovralimentazione di 2,6 bar - il V8 eroga 630 Cv e 850 Nm di coppia. E non stupirebbe il ritrovare in questo nuovo modello soluzioni anticipate con il concept RS6 GTO mostrato da Audi nel 2020. E non stupirebbe una potenza attorno al valore record di 800 Cv. Ma a Ingolstadt si lavora già alla generazione C10 della RS6, quella che dovrebbe essere - salvo ripensamenti - solo e-Tron, cioè 100% elettrica.

Il condizionale è d’obbligo perché all’interno del Gruppo Volkswagen molti programmi basati sulla architettura globale Premium Platform Electric (Ppe) sono stati rallentati da problemi di software. L’arrivo di questo - e di altri modelli elettrici Audi - ad alte prestazioni è comunque certo, visto che la strategia è stata confermata da Oliver Blume, numero uno del Gruppo Volkswagen oltre che di Porsche. La Casa dei Quattro Anelli lancerà la sua ultima auto con motore Ice nel 2025, e ogni nuovo modello a partire dal 2026 sarà puramente elettrico.