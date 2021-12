RS3 Sportback, Audi rinnova la regina delle compatte ad alte prestazioni

MILANO - Cosa c’è di meglio di un tempio dell’automobilismo mondiale per mettere alla prova un’auto che può aspirare alla corona di regina delle moderne compatte ad alte prestazioni?

L’anteprima nazionale dell’Audi RS3 Sportback di nuova generazione è stata infatti celebrata nel cuore della Sicilia, sull’asfalto – ahinoi abbandonato al degrado dalla colpevole incuria di chi dovrebbe occuparsene – del Circuito delle Madonie, per oltre cent’anni teatro della leggendaria Targa Florio che è stata la prima gara di lunga durata al mondo, fino al 1977 come prova di velocità e successivamente trasformata in rally per contenere i rischi legati alla crescente potenza delle vetture.

Una potenza che certo non manca alla nuova RS3 Sportack i cui 400 esuberanti cavalli (con 500 Nm di coppia massima, 20 in più della precedente) hanno regalato momenti di adrenalina pura, sempre accompagnata dalla confortante sensazione di avere tutto sotto controllo grazie all’assetto impeccabile (ribassato di 10 mm rispetto alla S3 e di 25 rispetto alla A3) e all’intervento tempestivo e “intelligente” garantito – quando la situazione lo richiede – da sistemi di assistenza alla guida realmente allo stato dell’arte.

Il tutto condito dal sound esaltante e inconfondibile del turbo 5 cilindri 2.5 Tfsi che regala prestazioni degne di un’autentica prima della classe. Lo confermano i numeri che parlano di un’accelerazione 0-100 in 3,8 secondi (3 decimi guadagnati rispetto alla precedente) e di una velocità massima – che la configurazione del percorso aperto al traffico normale non ha consentito di verificare personalmente – limitata a 250 km orari che a richiesta possono diventare 280 o addirittura 290 con il pacchetto RS Dynamic plus che comprende i freni carboceramici e le sospensioni a regolazione adattiva.

Il cambio di generazione ha portato in dote alla RS3 numerosi dispositivi inediti come il “Torque splitter” che in curva ripartisce la coppia tra le ruote posteriori in modo da favorire il sovrasterzo a vantaggio dalla sportività, o come i setup RS Individual, RS Perfomance e RS Torque Rear che si aggiungono alle consuete modalità di marcia auto, dynamic che distribuisce la coppia privilegiando l’asse posteriore e quindi la sportività, mentre in comfort ed efficiency la trazione è distribuita soprattutto all’asse anteriore.

Nel caso della nuova RS3 il debutto coincide anche con una sorta di canto del cigno. È infatti difficile ipotizzare che possa avere un’erede di analoghe caratteristiche visto che Audi ha già annunciato l’intenzione di abbandonare nel 2026 lo sviluppo di vetture termiche per concentrarsi sull’elettrificazione.

Quella che salvo contrordini appare quindi l’ultima rappresentante di una famiglia nata nel 2011 arriva nelle concessionarie a gennaio 2022 con un listino che parte da 61.700 euro per la Sportback, destinata a rappresentare il 95% delle vendite del modello per lasciare il restante 5% alla Sedan a tre volumi, configurazione di carrozzeria non troppo amata dai clienti italiani e proposta a partire da 64.800 euro.