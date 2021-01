Bentley Bentayga, arriva l’ibrido che apre la strada alla strategia “Beyond100”. Modello ha anche l’acceleratore “intelligente”

MILANO - Il prossimo futuro di Bentley si chiama Bentayga Hybrid. La casa di Crewe ha svelato da poco il nuovo modello ibrido, nella sua versione 2021 e che segnerà nel corso di quest’anno un nuovo passo della casa automobilistica verso l’obiettivo ‘Beyond100’, ovvero quello di diventare una casa produttrice di auto di lusso eco-sostenibile. Bentayga Hybrid può vantare un motore da 96 kW accoppiato ad un V6 da 3,0 litri, che insieme producono 443 cv. Secondo gli standard di test europei, la Bentayga potrà percorrere 31 miglia solo con la batteria elettrica. Anche se il numero non è di per sé alto, è superiore in rapporto al modello 2020 che di miglia era in grado di percorrerne 18 in modalità totalmente elettrica. Bentley sostiene inoltre che le ricerche condotte sui proprietari della Bentayga Hybrid suggeriscono che il 50% dei loro viaggi sono stati in generale inferiori alle 30 miglia ciascuno.

Tra le particolarità dell’auto, c’è il pedale ibrido dell’acceleratore che ha una tacca per aiutare i conducenti a capire quando passano dall’alimentazione elettrica a quella a benzina. Non solo, perché il pedale può anche spingere indietro o vibrare, come succede sui comandi di certi videogiochi. Il pedale dell’acceleratore può quindi vibrare se ti stai avvicinando a una rotonda o a una zona con limite di velocità inferiore, per incoraggiarti a rallentare e risparmiare energia. Il motore elettrico può funzionare a velocità fino a 84 mph, quando il motore a combustione interna si attiva. In pieno stile Bentley, gli interni sono votati al lusso con schermo infotainmnet da 10,9 pollici, pelle ovunque e dettagli di rilievo.

Anche l’esterno è stato rinnovato con nuove luci e carrozzerie dotate di dettagli più eleganti. «La Bentayga Hybrid è il prossimo passo nel nostro viaggio per diventare l’azienda leader al mondo per la mobilità di lusso sostenibile - ha dichiarato Adrian Hallmark, CEO di Bentley - e Bentley si trasformerà da un’azienda di auto di lusso con 100 anni di storia, in un nuovo modello interamente etico e sostenibile. La Bentayga Hybrid è il primo modello ad essere pioniere della strategia ‘Beyond100’ recentemente annunciata dalla nostra azienda».