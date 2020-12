Bentley Continental GT, le 15 special Pikes Peak sono in consegna. Serie limitata dedicati al record nella mitica gara

CREWE - Al via le consegne delle quindici esclusive Bentley Continental GT in edizione limitata Pikes Peak ai nuovi proprietari. La versione speciale firmata è andata già 'sold out' e celebra il record di Bentley nella singolare quanto affascinante competizione che si svolge sul rinomato percorso Pikes Peak in Colorado, negli Stati Uniti. La Pikes Peak Continental GT Limited Edition fa parte del nuovo catalogo Bentley Mulliner 'Collection' ed è limitata a soli 15 veicoli, costruiti a mano nello stabilimento Bentley a emissioni zero a Crewe, in Inghilterra. I nuovi proprietari sono sparsi in tutto il mondo, da Giappone agli Emirati Arabi Uniti, passando da Germania, Nuova Zelanda, Lettonia e Regno Unito. Cinque dei nuovi proprietari provengono dagli Stati Uniti, patria del percorso in Colorado conosciuto in tutto il mondo. Diciotto mesi fa, una versione della Continental GT con motore W12 standard appositamente preparata per la gara ha battuto il tempo stabilito da auto di serie di oltre otto secondi, salendo i quasi 5000 piedi attraverso le 156 curve di Pikes Peak in soli 10 minuti e 18,4 secondi.