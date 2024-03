BMW M3 Final Edition con cambio manuale per il Giappone. Costruita in 150 esemplari ordinabili fino al 27 marzo

La Bmw lancia in Giappone la serie speciale Final Edition della M3, pensata per celebrare i 35 anni dalla prima vittoria della casa dell’Elica nel DTM con Renato Ravaglia al volante del modello indicato dalla sigla di progetto E30. La particolarità di questa berlina sportiva per il mercato giapponese è quella di avere il cambio manuale, ormai sempre più raro sulle auto moderne. Proposta ad un prezzo che equivale a poco più di 87.000 euro, la Bmw M3 Final Edition si contraddistingue per la livrea bianca associata a cerchi dorati in cui spiccano le pinze dei freni rosse con il logo M Sport a contrasto.

L’abitacolo vede la presenza di sedili sportivi con elementi di colore rosso, mentre le cinture di sicurezza presentano delle decorazioni con il colori del reparto sportivo del brand. La vettura in questione, le cui consegne inizieranno nel secondo trimestre dell’anno, sarà realizzata in 150 esemplari, e sarà ordinabile fino al 27 marzo, ma nel caso che le richieste siano superiori alle disponibilità, Bmw ha fatto sapere che verrà istituita una sorta di lotteria. A quanto pare, la trasmissione manuale ha ancora il suo fascino, soprattutto su determinante tipologie di auto pensate essenzialmente per il puro piacere di guida.