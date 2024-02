BMW, svelata a Roma la nuova iX2 nel rinnovato show room di Via Salaria

ROMA – La forma segue l’esperienza. BMW ha voluto presentare la seconda generazione della sua X2, che per la prima volta sarà anche elettrica, nel rinnovato show room di Via Salaria. Lo storico concessionario romano del marchio tedesco cambia identità attraverso un nuovo design, con l’obiettivo di creare un’atmosfera calda e accogliente grazie al sapiente uso dei materiali. Le stesse vetture, al suo interno, vengono valorizzate diventando delle vere e proprie opere d’arte.

Punto cardine del nuovo concept è la fusione tra il virtuale e il reale. Tutto questo tramite l’uso della tecnologia che consente un'esperienza senza soluzione di continuità: il cliente inizia il suo “viaggio” quando è comodamente a casa, tramite il proprio device, per poi proseguirlo fisicamente nello show room o viceversa. Il terzo elemento fondamentalmente è poi la relazione che si instaura tra le persone e i venditori BMW creando una vera e propria identità del marchio.

A tal proposito Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, ha tenuto a precisare la rinnovata filosofia del brand: «Vogliamo ridisegnare la customer experience partendo da Roma. L’obiettivo è trasformare le nostre concessionarie, iniziando proprio da quella della capitale, ispirandoci agli show room degli atelier di moda con una esperienza sensoriale a tutto tondo. Ogni dettaglio è importante ed è in grado di fare la differenza, vogliamo affascinare i nostri clienti appena varcano la soglia dei nostri concessionari. Il design e la forma dell’automobile segue già l’esperienza di chi la guiderà, il piacere di guida viene quindi affiancato dall’esperienza sensoriale e dal coinvolgimento totale grazie alla tecnologia».

Protagonista assoluta dell’evento la nuova X2, il SUV dell’Elica che si rinnova adottando linee sportive e dinamiche. A cambiare sono innanzitutto le forme, ora da coupé, decisamente muscolose e raccordate da tratti netti e spigolosi. Anche le dimensioni sono più generose: con una lunghezza di 4,55 metri (ben 19 centimetri in più rispetto la prima versione), una larghezza di 1,85 metri e un’altezza di 1,59.

Il frontale ricorda quello della X1 anche se la calandra a doppio rene è più larga, oltre a illuminarsi tramite appositi LED. La vista anteriore, resa più sportiva grazie al particolare design del paraurti, prosegue verso la fiancata per mezzo dei passaruota leggermente bombati e il lunotto spiovente, quest’ultimo ispirato alla X4. Tuttavia la coda è più corta terminando con un piccolo spoiler. Sul retrotreno troviamo le luci a sviluppo orizzontale e il diffusore nero lucido a sottolineare, ulteriormente, l’indole racing. Oltre che nella mascherina, la variante elettrica si distingue anche per gli inserti di colore blu.

All’interno della X2 troviamo un perfetto equilibrio tra design e tecnologia. Il carattere premium lo si percepisce sia dalla cura dell’assemblaggio che dalla qualità dei materiali. Mentre il BMW Curved Display, fluttuante sulla plancia, sintetizza alla perfezione il lato digitale e smart della Casa bavarese. In un unico pannello è integrato sia il quadro strumenti, da 10,25”, che lo schermo touch per l’infotainment da 10,7”. Quest’ultimo è equipaggiato dal nuovo sistema operativo BMW OS 9 dotato di Android Auto e Apple CarPlay. Non mancano, inoltre, l’head-up display e il BMW Intelligent Personal Assistant.

A spingere la iX2 xDrive 30 saranno due motori elettrici, garantendo così la trazione integrale, per una potenza di 313 CV e 494 Nm di coppia che si traduce in uno scatto 0-100 km/h in 5”6 e una velocità massima limitata a 180 km/h. La versione elettrica della X2 garantirà un’autonomia fino a 449 km nel ciclo WLTP grazie alla batteria da 64,7 kWh, che può essere caricata dalle colonnine rapide a 130 kW passando dal 10 all’80% in meno di mezz’ora, oltre a offrire un’autonomia di 120 km in soli dieci minuti.

A listino anche le versioni termiche della X2, tutte dotate di cambio automatico DCT a 7 rapporti e doppia frizione. Alla base troviamo la versione mild hybird sDrive 20i spinta dal 1.5 turbobenzina 3 cilindri da 170 CV e trazione anteriore. La sDrive 18d è spinta unicamente dal 2.0 turbodiesel da 150 CV. Infine la più sportiva M35i con il 2.0 turbobenzina da 300 CV capace di raggiungere i 250 km/h e bruciare lo 0-100 km/h in 5”4. La nuova X2 debutta dal 3 marzo sul nostro mercato ad un prezzo che parte da 46.100 Euro per la versione mild hybrid benzina, mentre per la più sportiva M occorrono 63.500 Euro. Infine la iX2 elettrica sarà disponibile a partire da 60.000 Euro.