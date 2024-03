BMW Vision Neue Klasse X, la casa di Monaco presenta il manifesto dei propri Suv elettrici del futuro

La BMW Vision Neue Klasse X è il concept che prefigura la nuova generazione di SUV che sarà basata sulla piattaforma omonima, già annunciata attraverso l’altro concept Neue Klasse con carrozzeria berlina, presentata al Salone di Monaco lo scorso anno, e che, insieme alla sorella a ruote alte, debutterà nella seconda metà del 2025 seguite da altri quattro modelli.

La X e la berlina, oltre alla base tecnica, hanno in comune uno stile pulito, superfici vetrate ampie con montanti molto sottili, e i gruppi ottici anteriori formati da due strisce diagonali, ma la versione a ruote alte presenta tratti specifici come il doppio rene illuminato stretto e alto, diametralmente opposto a quello sviluppato in orizzontale fino a lambire i fari. Qui invece la calandra è formata da una superficie traslucida che crea effetti tridimensionali. Interessanti anche i marchi ricavati, senza essere colorati, dalla fresatura del metallo dei cofani, un particolare che potremmo ritrovare anche sui modelli di serie.

Da sottolineare anche l’altezza del cofano, la linea della finestratura posta più in basso dell’attacco del parabrezza e che non rinuncia al gomito di Hoffmeister rafforzando i muscolosi fianchi posteriori e infine le luci in coda dallo sguardo aggrottato. L’insieme ha un’impronta BMW e rimanda a stilemi e motivi grafici già visibili su alcuni modelli più recenti, come la Serie 5 e la X2, anticipando quelli che vedremo negli anni a venire con un balzo in avanti che non si vedeva dagli inizi del secolo, quando Chris Bangle disegnò una Serie 7 e una Serie 5 che fecero parlare a lungo, ma rilanciarono anche l’immagine tecnologica del marchio.

Simili su entrambe le Neue Klasse invece i canoni tecnologici ed ergonomici dell’abitacolo con la scomparsa della strumentazione di fronte al guidatore, lo schermo centrale a forma di parallelogramma e tutte le informazioni proiettate in modo tridimensionale sul parabrezza, in particolare sul bordo inferiore. I comandi per la regolazione dei sedili si trovano sulle portiere e sul tunnel a forma di ponte ci sono solo tre pulsanti che dovrebbero essere quelli di avviamento, trasmissione e freno di stazionamento.

Da vedere se saranno mantenuti sui modelli di serie i cristalli senza cornice, la climatizzazione con un’unica feritoia sottile che abbraccia tutta la plancia e l’illuminazione ambiente diffusa attraverso i tessuti. A questo proposito, la Vision Neue Klasse X utilizza un nuovo materiale di derivazione vegetale denominato Verdana e plastiche riciclate provenienti al 30% da reti da pesca recuperate. Il concetto è: ridurre il numero dei materiali utilizzati scegliendone attentamente l’origine e prevederne il recupero ulteriore in un’ottica di economia circolare molto cara a BMW.

Altro elemento interessante è rappresentato dal volante con due razze verticali, una superiore e una inferiore, e due massicce impugnature sulla corona alle 9 e 15, in posizione ideale non solo per la guida, ma anche per azionare i comandi sul piantone. BMW definisce questa impostazione HyPersonX e permetterà al guidatore di accedere a tutte le risorse digitale e di personalizzazione della vettura per una esperienza di utilizzo olistica ed immersiva.

Per questo ed altro, la piattaforma Neue Klasse è davvero all’avanguardia. La sua architettura elettronica infatti è formata da quattro centraline di calcolo ad alta potenza – BMW le chiama “super brain” – collegate in rete che governano l’intero veicolo e possono essere aggiornate over-the-air. Oltre al super brain dedicato ai dispositivi di assistenza alla guida (fino al livello 3), c’è anche quello, completamente progettato da BMW per hardware e software, dedicato alla dinamica e ai sistemi di propulsione di sesta generazione.

Si sa che, per la prima volta su una BMW, le vetture basate sulla Neue Klasse, avranno un’architettura elettrica a 800 Volt e batterie composte da celle cilindriche. La densità energetica è migliorata del 20% e la velocità di ricarica del 30% permettendo di incamerare energia per 300 km in 10 minuti e avere un’autonomia migliorata anch’essa del 30% grazie anche ad una resistenza aerodinamica migliorata del 20%. Ci saranno anche il V2G e il V2L. Gli pneumatici e i sistemi frenanti e di rigenerazione aiuteranno a migliorare l’efficienza globale del 25%.

Quale modello deriverà dalla Vision Neue Klasse X? Questo concept ha, come la berlina, l’intenzione di essere un manifesto più che l’anticipazione di un modello specifico, ma calcolando che le dimensioni sembrano essere della X3, presentata nel 2017… Di sicuro il primo modello su piattaforma Neue Klasse sarà una X e sarà prodotto nel nuovo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, dove saranno assemblate anche le batterie e BMW ha investito 2 miliardi di euro, seguito dalla berlina (probabilmente la nuova Serie 3) all’inizio del 2026. Le Neue Klasse saranno prodotte dall’anno successivo anche a Monaco e Shenyang in Cina per poi uscire nel 2027 anche dallo stabilimento di San Louis Potosi, in Messico.