​Citroën C5 Aircross, arriva in Italia il nuovo Suv del “double chevron”. Ha 6 versioni termiche e 5 ibride

MILANO - Il nuovo Suv Citroen C5 Aircross è ora ordinabile anche in Italia. Diverse le versioni proposte e in particolare sono sei quelle previste per le motorizzazioni termiche e cinque quelle per la motorizzazione Hybrid Plug-In, per le quali sono previsti gli stessi equipaggiamenti e ambienti delle corrispondenti versioni termiche, con l’aggiunta di alcuni elementi specifici legati alla sola motorizzazione ibrida Plug-in. Per l’arrivo in Italia del nuovo Suv, Citroen ha previsto un totale di sei versioni in gamma, a partire dalla “Live”, ovvero la versione di serie, senza compromessi in termini di comfort e sicurezza, dotata di sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi, i 3 sedili posteriori individuali, scorrevoli, reclinabili e ripiegabili e un Pack Safety. Ora, la versione Live dispone inoltre dei sensori di parcheggio posteriore, del sedile conducente con regolazione lombare e di una seconda presa USB sulla consolle centrale.

La versione successiva si chiama invece Feel, che si arricchisce del quadro strumenti digitale da 12,3” personalizzabile, climatizzazione automatica bizona, cerchi in lega 18” SWIRL e terminali di scarico cromati. Il cuore della gamma è la versione Feel Pack che presenta i nuovi sedili Citroen Advanced Comfort, nuovi cerchi in lega 18” PULSAR Diamantati bi-tono, nuovo ambiente interno Wild Black, piastra anteriore di protezione colore alluminio, oltre ad equipaggiamenti per il comfort e la sicurezza come i fari fendinebbia con funzione Cornering Light, il retrovisore interno fotocromatico, i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, la Retrocamera con Top Rear Vision, e altro ancora. Se la speciale C-Series, a tutti gli equipaggiamenti della versione Feel Pack ne aggiunge numerosi altri, la Shine si contraddistingue per nuovi colori e materiali per le barre al tetto Nero lucido con inserti nero opaco, un nuovo Pack Color Dark Chrome e il nuovo Ambiente Urban Black (mix tra Alcantara Nero e tessuto nero effetto pelle).

Al vertice della gamma c’è la versione Shine Pack con il Nuovo Ambiente Metropolitan Black, caratterizzato dalla pelle pieno fiore nera e dal nuovo tessuto grigio effetto pelle nella parte superiore dei sedili. All’esterno, i cerchi in lega 19” ART diamantati bi-tono e in termini di comfort di guida e di sicurezza, la versione Shine Pack beneficia del sedile conducente con regolazione elettrica, dei sedili anteriori riscaldati e del sistema di assistenza alla guida Highway Driver Assist. Ordinabile in Italia dal 1 febbraio 2022, Nuovo SUV Citroen C5 Aircross arriverà nei punti vendita da giugno 2022.