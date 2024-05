Cupra Tavascan, stile aggressivo e piacere di guida. Il modello a zero emissioni del brand spagnolo a vocazione globale

Attesa terminata per Cupra Tavascan, il secondo modello a zero emissioni del brand spagnolo a vocazione sempre più globale. Lo raccontano circa 600.000 esemplari venduti nel mondo dal 2018, ribaditi dalle 23.800 immatricolazioni di marzo che valgono la migliore performance mensile di sempre. Punterà ancora più in alto con il primo Suv-coupè 100% elettrico, atterrato sul mercato con l’ambizione di arrivare a 70.000 unità vendute in un anno. Cupra Tavascan proverà a centrare l’obbiettivo facendo leva sulle basi in cui poggia il successo di un brand nato sportivo, forte di una gamma che esprime un dinamismo esteso dal design alla meccanica, fino alle prestazioni.

Nasce sulla piattaforma Meb del Grupp Volkswagen, condivisa con la Born. Rispetto alla compatta sportiva sfoggia un look da Suv coupè lungo 4,64 metri, largo 1,86 alto 1,60 metri, con un passo di 2,76 metri. Il profilo dinamico della carrozzeria, che poggia su cerchi dai 19 ai 21 pollici, viene certificato dal coefficiente aerodinamico limitato a 0,26. Aggressivo il frontale, nell'ampia calandra che avvolge il paraurti e nella firma luminosa a triangoli dei proiettori LED Matrix. L’effetto navicella spaziale è particolarmente evidente nell’abitacolo, illuminato dal generoso display 15” del sistema d’infotainment come dal piccolo cluster digitale dietro il volante, ma soprattutto dal sistema d’illuminazione ambientale che filtra attraverso l’elegante trama 3D presente su plancia e pannelli porta. Viene ripresa nel rivestimento dei sedili sportivi avvolgenti, disponibili nelle tonalità Soul Black, Dark Night o Enceladus Grey. Davanti, gli spazi sono adeguatamente divisi dalla “spina dorsale” che separa guidatore e conducente unendo plancia e tunnel centrale, mentre dietro siedono comodamente anche tre adulti. La capacità minima del bagagliaio, pari a 540 litri, va facilmente incontro alle esigenze di spazio di una famiglia.

Cupra Tavascan debutta sul mercato in due versioni, a trazione posteriore o integrale. La Tavascan Endurance vanta 210 kW/286 Cv e 545 Nm di coppia scaricata sul retro, con autonomia massima di 560 km garantita dal pacco batterie da 77 kWh. La più prestazionale Tavascan VZ, acronimo di “Veloz”, dichiara 340 Cv e 545 Nm di coppia scaricata sulle quattro ruote, attraverso un secondo motore elettrico da 80 kW collocato sull’asse anteriore. L’autonomia massima dichiarata scende a 522 km. Il sistema di ricarica supporta fino a 11 kW in AC (corrente alternata) e fino a 135 kW a corrente continua, per ripristinare 100 km di percorrenza in 7 minuti o raggiungere l'80% di autonomia in mezz'ora nelle migliori condizioni di rifornimento.

Il tempo a disposizione e le caratteristiche del tracciato hanno permesso di scoprire al meglio le caratteristiche dinamiche e le dotazioni tecnologiche del Suv-coupè spagnolo, sia quelle orientate al comfort sia sulla sicurezza. Il primo tratto autostradale la Tavascan VZ marcia con la fluidità garantita dai sistemi di guida assistita, puntuali e ben tarati, che oltre a rendere la guida nel traffico meno impegnativa e più sicura, premiano uno degli elementi chiavi di un'auto elettrica, ovvero l'autonomia. Per quanto perfettamente a suo agio nei panni della stradista autostradale, è il successivo tratto ricco di curve ad esaltare il carattere della Tavascan. Il lavoro dei tecnici Cupra, volto ad ottenere l'interpretazione più dinamica tra i modelli su piattaforma MEB, emerge tra le curve grazie allo sterzo preciso, che riceve il supporto di un assetto in grado di contenere peso e relative oscillazioni. Ottima l'incisività della frenata, anche se il feedback del pedale cambia quando viene selezionato un livello di recupero energia elevato. Buono il riscontro sul consumo medio rilevato nel test, pari a 19,5 kWh/100 km in un percorso di circa 90 km, snodati tra distese autostradali e tratti trortuosi in saliscendi.

Cupra Tavascan sarà ordinabile da giugno con le prime consegne previste dopo l'estate. I listini saranno pubblicati tra qualche settimana, ma è già nota l'offerta lancio mirata alla Cupra Tavascan Endurance nel ricco allestimento Immersive, a 52.600 euro.