DS collezione 2024, omaggio al “Piccolo Principe”. Antoine de Saint-Exupéry conquista il cuore del lusso e dello charme francese

Antoine de Saint-Exupéry è un’autentica leggenda della cultura francese, lo scrittore ed esploratore che con i suoi libri, ispirati dal suo sviscerato amore per il volo, per l’avventura e per la scienza, ha conquistare milioni di lettori in tutto il mondo. Non a caso “Il piccolo principe”, il suo capolavoro, è il libro che – testi religiosi a parte – detiene il record assoluto delle traduzioni di opere letterarie grazie alla pubblicazione in oltre 500 lingue e dialetti diversi.

Non deve quindi sorprendere che un personaggio del genere abbia “conquistato” il cuore della DS, marca che del lusso e dello charme francese vuol essere la “bandiera” automobilistica e che ha dedicato proprio a Saint-Exupéry la “collection” di quest’anno, una serie speciale trasversale, particolarmente ricca e raffinata, disponibile su tutta la gamma a eccezione dell’ammiraglia DS9 e riconoscibile a prima vista per la disponibilità dell’esclusiva e originale livrea “Volo di Notte” (altro romanzo della scrittore) i cui pigmenti creano riflessi dorati che ricordano un cielo stellato all’alba. Mentre all’interno la scelta di materiali, colori e lavorazioni rievocano gli abitacoli degli aerei della prima metà del ventesimo secolo come quello con cui Saint-Exupéry si inabissò nel Mediterraneo, al rientro da una missione di ricognizione, 80 anni fa. Proprio a questa ricorrenza intende rendere omaggio la nuova collezione.

Il legame tra l’eroe a la famiglia DS trova espressione nella citazione, incisa sul battitacco, di una frase tratta da un romanzo del pilota-scrittore: «Per quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide» del “Piccolo principe” nel caso della DS3, «Le stelle determinano la vera distanza per noi» arriva da “Corriere del Sud”, la sua opera prima, per la DS4 e “La saggezza delle sabbie” ha fornito alla DS7 la citazione «È la via del dialogo tra le stelle e noi».

Per quanto riguarda la composizione di questa collezione annuale (che ripropone in chiave automobilistica la cadenza della “Haute couture” transalpina), la DS3 è disponibile con motorizzazioni PureTech a benzina e BlueHdi turbodiesel, entrambi da 130 cv, mild-hybrid da 136 cv ed E-Tense 100% elettrica da 155 cv, a prezzi compresi tra 36.050 e 46.050 euro. Analoghe le motorizzazioni della DS4 (differisce solo la E-Tense che dispone di 225 cv) i cui prezzi spaziano da 43.700 a 54.600 euro, mentre si piazza (“Noblesse oblige”) qualche gradino più su la DS7, che in un range compreso tra 50.250 e 68.800 euro propone una diversa gamma di propulsori: al turbodiesel da 130 cv fanno infatti compagnia tre versioni E-Tense alla spina da 225, 300 e 360 cv, di cui le ultime due dotate di trazione integrale.