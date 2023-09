Duster Eco-G, il Suv Dacia democratico e sostenibile. Oltre 1000 km di autonomia totale e prezzi da 18.500 euro

La Duster ha debuttato nel 2010, rendendo il Suv democratico, grazie alla formula che associa contenuti ad un prezzo ragionevole, e rispecchia in pieno quel concetto che in Dacia chiamano value for money. Nel 2023 è stata oggetto di aggiornamenti, come si evince dal nuovo logo, ma sostanzialmente le sue linee rimangono riconoscibili al primo sguardo, e questo è senz’altro uno dei suoi punti di forza. Il design è contraddistinto da protezioni per il sottoscocca, dagli elementi sui passaruota, e da un’altezza da terra superiore a 21 cm che le consente di avventurarsi senza problemi nei percorsi sterrati.

Sotto il cofano, tra le motorizzazioni disponibili, è possibile optare per l’unità a doppia alimentazione, benzina/Gpl, 3 cilindri 1.0 turbo benzina denominata ECO-G, da 100 CV e 170 Nm di coppia, che garantisce una ripresa pronta grazie alla sovralimentazione. Questo propulsore, che sfrutta un cambio manuale a 6 rapporti, rappresenta un modo semplice ed accessibile per compiere una scelta sostenibile, visto che contiene le emissioni di Co2 nel range di 126/127 g/km, e dischiara consumi, nel ciclo misto, di 7,8 l/100 km viaggiando a Gpl. Inoltre, grazie al doppio serbatoio, quello per la benzina da 50 litri, e quello per il Gpl da 48,8 litri, offre un’autonomia totale decisamente superiore ai 1000 km.

Spaziosa per 5 persone, con un bagagliaio da 478 litri, la Duster ECO-G ha un’abitacolo in cui spiccano le nuove prese d’aria allungate ed uno schermo per il sistema d’infotaiment ben integrato nella plancia e compatibile, via cavo, sia con Apple CarPlay che con Android Auto. I prezzi partono dai 18.500 euro della variante Essential, fino ai 21.550 euro della Extreme, che si distingue per i cerchi da 17 pollici full black, i retrovisori color rame, la selleria specifica ed il navigatore. In ogni caso, la garanzia è di 3 anni o 100.000 chilometri.