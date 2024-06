ë-C3, la piccola elettrica firmata Citroen che punta alla rivoluzione della mobilità cittadina

Una city car ma capace di intraprendere anche un viaggio, senza troppe preoccupazioni e con una buona dose di stile. La Nuova Citroën e-C3 è pronta a fare la rivoluzione a modo suo, all'insegna dell'elettrico accessibile a tutti e con un comfort da prima della classe, anzi della scuola. La prova concreta delle potenzialità della nuova piccola elettrica di casa Citroën, disponibile però da subito anche in versione termica, l'abbiamo avuta sulle strade austriache, scelte dalla casa francese per un primo contatto di guida al volante della quarta generazione di C3, in versione con la spina e senza. Una ricetta, quella della casa francese per e-C3, che punta alla semplicità in tutte le direzioni ma senza rinunciare al comfort e allo stile Citroën, che sulla nuova e-C3 si traduce anche in con un'autonomia di 320 km e un prezzo di listino a partire da 23 900 euro, per una gamma progettata su due versioni, quella di ingresso You e la Max più equipaggiata. «Ci aspettiamo grandi cose - ha commentato Giovanni Falcone, managing director di Citroen Italia - da quello che è il nostro modello più importante. Sulle versione elettrica, ad oggi, abbiamo già raccolto 1300 contratti.

E' un numero molto alto ed è il risultato di un lavoro durato mesi sulla nostra rete commerciale e di un prodotto rivoluzionario e accessibile per tutti». Con la nuova arrivata, Citroën punta a anche a sfidare le regole delle city car del segmento B progettate e costruite in Europa offrendo un comfort da 'grande', un'esperienza elettrica facilitata, oltre ad un equipaggiamento completo e un rapporto qualità-prezzo competitivo, con l'obiettivo di proseguire la storia della vettura più popolare di Citroën e che ha venduto più di 5,6 milioni di unità dal lancio della prima generazione nel 2002. «Da sempre abbiamo raccontato la C3 come un prodotto che potesse cambiare le regole - ha detto ancora Falcone - perché di fatto è alla portata di tutti. Il mercato dell'elettrico è un mercato di sostituzione del termico, quindi se stiamo riuscendo a convincere i clienti a passare all'elettrico significa che il prodotto funziona. Anche il termico, 1.2 100 Cv, viene lanciato insieme alla versione elettrica e ovviamente sarà, in termini di volumi, la versione principale». In termini di design, rimane la tradizionale originalità stilistica di Citroën e le misure parlano di una lunghezza di appena più di 4 metri e un passo di 2,54 metri. Il design frontale è caratterizzato da ha gruppo ottico full LED e una calandra distintiva che ripensa lo stile del Double Chevron e lo porta direttamente nel futuro.

Sul fronte del comfort, l'asticella sale anche grazie ad un particolare bene preciso: per la prima volta nel segmento delle city car, Citroën adotta infatti le sue sospensioni Citroën Advanced Comfort con smorzatori idraulici progressivi come equipaggiamento di serie su tutte le versioni di Nuova ë-C3 100% elettrica. Il risultato assicura a tutti gli occupanti del veicolo una sensazione di comfort unica, data dall'effetto 'tappeto volante', grazie all'uso di due fine corsa idraulici, che consentono agli ingegneri una maggiore libertà di regolazione delle sospensioni di Nuova ë-C3 dando l'impressione che la vettura sorvoli le imperfezioni del fondo stradale. Il resto lo fa un abitacolo un abitacolo studiato nei particolari e che unisce comfort e praticità. I materiali sono economici ma ben rifiniti. Non mancano nemmeno i dettagli come il bracciolo e le cuciture tono su tono. I sedili hanno una seduta comoda e rilassante mentre un display generoso è integrato nel design della plancia.

La nuova ë-C3 è dotata di una batteria LFP (Lithium Ferro Phosphate) da 44kWh che offre un'autonomia di guida fino a 320 km secondo il ciclo WLTP e una capacità di ricarica rapida DC da 100 kW, che permette di ricaricare dal 20% all'80% in soli 26 minuti. Con il lancio della nuova ë-C3, Citroën ha deciso di imprimere una svolta alla mobilità elettrica con un'automobile 100% europea, quarta generazione del modello più venduto nella secolare storia della marca e 100% elettrica, proposta a 23.900 euro. Grazie alla formula 'Elettrico Sociale Citroën', è possibile accedere alla formula che prevede un canone mensile da 49 euro e tasso agevolato.