E-Ray, arriva la Corvette ibrida: è la più potente di sempre. Ha 665 cv e la trazione integrale

A 70 anni dal debutto della prima Corvette, arriva la prima elettrificata nella storia del brand americano, la E- Ray. È disponibile nei modelli coupé e cabriolet, e promette sicurezza anche in condizioni atmosferiche difficili grazie al sistema eAWD. Quest’ultimo, nella guida spigliata, applica più potenza alle ruote anteriori per incrementare la stabilità della vettura. Sotto le forme muscolose della carrozzeria troviamo un V8 da 6.2 litri che esprime oltre 502 cavalli mediante l’asse posteriore, ed un motore elettrico da 163 cavalli, alimentato da una batteria da 1,9 kWh, che agisce sulle ruote anteriori.

La potenza di sistema è di 665 cavalli. La E- Ray è la Corvette di produzione più veloce della storia, visto che impiega 2,5 secondi per scattare da 0 a 96 km/h, e 10,5 secondi per percorrere il quarto di miglio. Esteticamente, si distingue per il design esclusivo dei cerchi, mentre l’abitacolo sfoggia toni verdi che saranno disponibili sulle Corvette 2024. Il prezzo di partenza, negli USA, tasse escluse, è di circa 104.000 dollari.