Ferrari KC23, un gioiello unico che apre una finestra sul futuro del Cavallino

Una nuova one-off del Cavallino Rampante ha tolto i veli, si chiama Ferrari KC23 l’ultima creazione del programma Progetti Speciali, deputato a dare vita a vetture uniche della Casa di Maranello. Dal punto di vista estetico, il centro stile, capitanato da Flavio Manzoni, ha attuato la rivisitazione di ogni singola linea della 488 GT3 Evo 2020, superfici vetrate e gruppi ottici compresi, in modo da rappresentare un’interpretazione futurista dell’auto da corsa Ferrari più vincente negli ultimi 76 anni, da cui la KC23 eredita impostazione, telaio, e motorizzazione.

Per realizzare un corpo vettura unitario e monolitico, sono state nascoste alcune funzioni tecniche della vettura, soprattuto le prese d’aria laterali, che si aprono automaticamente quando il V8 biturbo in posizione centrale-posteriore viene avviato. Anche l’ala posteriore è rimovibile, sempre con lo scopo di raggiungere la massima pulizia formale a motore spento, e tutto appare essenziale mediante superfici fluide con spigoli appena accennati, mentre l’insieme diventa rapidamente d’impronta racing non appena l’auto si accende ed è pronta all’azione.

Con un carico aerodinamico speculare a quello della donor car, ed un abitacolo il più possibile simile a quello della 488 GT3 Evo 2020, eccezion fatta per i pannelli porta e le finiture della plancia lato passeggero, la nuova One-Off, è stata sviluppata per l’esclusivo uso non competitivo in pista. Grazie anche alla speciale livrea a 4 strati con base in alluminio, denominata Gold Mercury, attirerà sicuramente l’attenzione durante il Goodwood Festival of Speed, in programma dal 13 al 16 luglio. Successivamente, dal 1 agosto al 2 ottobre, la KC23 sarà visibile agli estimatori del Cavallino Rampante presso il Museo Ferrari di Maranello.