Fiat 600, elettrica e spaziosa. Debutta il Suv compatto con un cuore a elettroni, materiali e tecnologie sostenibili

TORINO - L'onda verde di Fiat, che ha nella Nuova 500 il consolidato pilastro globale della mobilità sostenibile, prosegue con la sorella maggiore 600e presentata dal presidente John Elkann e dai manager di Stellantis presso la Pista 500 al Lingotto. E' una versatile crossover che evoca – nel nome - tappe storiche della nostra storia: dopo la Topolino, furono proprio la Fiat 600 e la 500 a motorizzare l'Italia del dopoguerra. Ora la ex "utilitaria del popolo" partendo dal passato guarda al futuro, proponendosi con un cuore full-electric, materiali e tecnologie sostenibili. Un rientro in grande stile nel segmento B, in cui Fiat è stata sempre protagonista.

"Questa è la sorella maggiore della Nuova 500 – spiega il capo del brand, Olivier François – e conferma il nostro impegno sull'auto elettrica. Abbiamo disegnato e progettato in Italia un modello che offre adeguata autonomia e una forte sensazione di Dolce Vita all'insegna della bellezza".

La linea è accattivante e ripropone, specie nel frontale, il family feeling della sorellina 500, con uno stile giovane e cool per offrire "un piacere che coinvolge tutti i sensi, le cui radici affondano nell’inconfondibile Dna italiano".

La sezione anteriore ha linee nitide e decise, un nuovo badge 600 cromato sia sull’anteriore sia sulle fiancate e inediti fari a Led. Ad esaltante il dinamismo contribuiscono i cerchi fino a 18’’, minigonne e passaruota neri, con un tocco di civetteria: la bandiera tricolore sul paraurti posteriore.

La 600e ha dimensioni generose, con 4,17 metri di lunghezza (9 cm meno della 500X) e 1,78 di larghezza, e offre un confortevole spazio per 5 persone, oltre a un vano bagagli di 360 litri che si somma ai vari portaoggetti nell'abitacolo per altri 15 litri utilizzabili.

La nuova crossover Fiat viene prodotta a Tychy, in Polonia, sulla piattaforma modulare Cmp di Fca. La stessa linea di montaggio della nuova Jeep Avenger con cui condivide alcuni componenti. La parentela stretta tra i due modelli si avverte anche nella modularità delle opzioni: consente di realizzare, come nel caso della baby-Jeep, oltre alla versione full-electric una variante a motore termico che arriverà entro la metà dell'anno prossimo e in questo caso sarà esclusivamente ibrido (probabilmente mild hybrid).

Il cuore del progetto è il sistema di propulsione elettrica che si basa su una batteria da 54 kWh e un motore da 115 kW-156 CV, l'autonomia varia da 406 a 600 km (valore, quest'ultimo,per un impiego urbano), la velocità massima è di 150 km l'ora, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi. Tre le modalità di guida selezionabili: Eco, Normale e Sport.

Per ottimizzare il tempo di ricarica, la vettura è fornita di un sistema fino a 100 kW che consente di ricaricare rapidamente la batteria portandola all'80% in meno di mezz’ora. Tra le forniture di bordo ci sono un caricatore standard da 11 kW e cavo Mode 3 per una ricarica completa in meno di 6 ore alle colonnine pubbliche.

Gli interni sono minimal-tech, sulla scia della Nuova 500, con sfoggio di Led in plancia. "Questa è la prima auto del segmento compatte a offrire la cromoterapia – sottolinea François – perché si possono selezionare fino a 8 diversi colori sia per la luce d'ambiente sia per l’ambiente radio, con una combinazione predefinita tono su tono e un totale di 64 diversi abbinamenti selezionabili. Un'esperienza di immersione cromatica senza precedenti". Per il massimo relax, il sedile del guidatore è dotato di regolazione elettrica dell’inclinazione e di una funzione di massaggio posteriore. I sedili sono in pelle sintetica color avorio con un sistema di riscaldamento a 3 livelli. Tra le raffinatezze, tappetini in velluto, porte Usb di tipo A e C per la seconda fila, caricatore wireless per lo smartphone e funzione keyless entry con sensore di prossimità (per non dimenticare mai l'auto aperta).

Disponibili tutti i sistemi di assistenza alla guida, fino al livello 2 di autonomous drive. Il sistema Adaptive Cruise Control frena o accelera in base al traffico; l’Intelligent Speed Assist legge i limiti di velocità e ne raccomanda il rispetto, la funzione Blind Spot Detection utilizza sensori a ultrasuoni per monitorare gli angoli ciechi e, grazie alle luci di avvertenza sugli specchi retrovisori esterni, segnala la presenza di eventuali ostacoli. La dotazione hi-tech include la funzione Stop&Go, il freno di stazionamento elettrico, la frenata d'emergenza autonoma in caso di presenza di ciclisti e pedoni e il Drowsy Driver Detection per monitorare il grado di concentrazione del conducente. I sensori a 360° e la vista a 180° posteriore grazie a una videocamera dedicata aiutano a evitare gli ostacoli durante le manovre di parcheggio.

In termini di comfort e connettività, si segnalano il portellone posteriore elettrico ad apertura automatica, una vera gioia per chi ha sempre le mani occupate, il climatizzatore e i sensori crepuscolari e della pioggia, oltre all'offerta di impianto audio a 6 altoparlanti, una radio da 10,25” completamente personalizzabile con Navi, CarPlay e Android Auto wireless, un cruscotto digitale da 7" e servizi connessi. La nuova Fiat 600e offre i servizi Uconnect, come i comandi vocali per comunicare con l’impianto di navigazione di bordo. Il sistema Tom Tom ha mappe che si aggiornano automaticamente e mostrano tutte le stazioni di ricarica disponibili lungo il percorso.

Due le versioni già disponibili. Sono la top di gamma 600e "La prima" e quella d'accesso Red, che ribadisce l'impegno di Fiat a sostegno dell'organizzazione che combatte l'Aids. Rosso è il colore distintivo per gli esterni (dalla carrozzeria ai loghi anteriori e posteriori) e gli interni, compresa la fascia del cruscotto e i dettagli di design sui sedili in tessuto riciclato. Disponibili per questa versione anche i colori nero e bianco. Mentre "La Prima" si propone in tonalità tipiche da Dolce Vita che richiamano la bellezza e i paesaggi naturali italiani: Arancio sole d'Italia, Verde mare d'Italia, Sabbia terra d'Italia e Azzurro cielo d'Italia.

La vettura è già ordinabile. Il prezzo di listino chiavi in mano della Red è di 35.950 euro (che scende a 29.950 grazie alle promozioni e agli incentivi statali in caso di rottamazione), mentre per "La Prima" il listino è di 40.950 euro. Prime consegne da settembre. Fino al 31 luglio sono previste rateazioni mensili di 199 euro con wallbox per la ricarica compresa. "Un'elettrica con prezzi da ibrida", dice il responsabile di Fiat Europa, Gaetano Thorel.