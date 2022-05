Fiat, anche 500X e Tipo diventano Hybrid. Nuovo motore 1.5 da 130 cv con tecnologia a 48V per brevi tragitti in elettrico

FORTE DEI MARMI - La "scintilla" ha ormai raggiunto l'intera gamma Fiat. Anche 500X e Tipo (dopo 500 e Panda) ora si offrono in versione Hybrid con tecnologia a 48 Volt, che consente di compiere brevi tragitti a emissioni zero, ma soprattutto di affrontare in puro elettrico la partenza oppure manovre come il parcheggio o lo stop&go in coda.

"Fiat dal 2027 lancerà solo vetture a emissioni zero – spiega il capo globale del brand, Olivier François – e intanto stiamo mantenendo la promessa di offrire almeno una versione a basse emissioni per ogni modello. Oggi possiamo garantire a tutti i clienti una soluzione di mobilità sostenibile, con una tecnologia semplice e a un costo accessibile. Di questo sono molto orgoglioso perché è coerente con la nostra visione "It’s only green when it’s green for all”. Significa che l'ecologia deve essere accessibile a tutti".

La formula funziona, visto che in Europa 500 Hybrid e Panda Hybrid hanno collezionato l'anno scorso 200 mila clienti. Ora 500X Hybrid e Tipo Hybrid vengono lanciate nell’allestimento della serie speciale Red che ha pure un forte risvolto sociale contribuendo a combattere le pandemie.

Il nuovo motore che equipaggia 500X e Tipo Hybrid è un FireFly di nuova generazione, un turbo benzina a 4 cilindri da 1.5 litri che eroga 130 Cv e 240 Nm, abbinato all’e-motor da 48 Volt e 15 kW integrato nel cambio automatico doppia frizione a 7 velocità. Con questa tecnologia ibrida avanzata, il lavoro del FireFly viene supportato dall'elettrico BSG che permette un avvio silenzioso e 100% elettrico, e dall’e-motor che migliora l’efficienza e la dinamica del veicolo, permettendo anche di viaggiare a motore termico spento.

Si tratta del primo Hybrid di Fiat capace di far viaggiare la vettura in elettrico scollegando completamente il motore a benzina, che nel ciclo totale Wltp può restare inattivo fino al 47% del tempo. Considerando il solo ciclo urbano, la percentuale arriva fino al 62%, dunque il nuovo Hybrid 48 volt è un motore a benzina che consuma meno di un Diesel nel ciclo urbano. Soluzioni analoghe hanno scelto Jeep e Alfa Romeo.

Rispetto alla precedente motorizzazione 1.3 della 500X, l’abbattimento delle emissioni di CO2, arriva fino all’11% senza rinunce in termini di prestazioni e con un comfort di marcia molto elevato, come abbiamo verificato nel test in Versilia. La soluzione ibrida è la più brillante in gamma, garantendo uno spunto da 0 a 100km/h in 9 secondi (Tipo) e 9,4 secondi (500X) perché l’e-motor eroga coppia in maniera istantanea, quindi supporta prontamente la performance del termico in fase di ripresa e ne ottimizza il rendimento, mitigando l’effetto turbolag. Ovviamente l’alimentazione ibrida è progettata per recuperare energia in frenata e decelerazione.

Il crossover compatto lanciato nel 2014 e venduto in oltre 750.000 unità, ha subìto ritocchi anche di stile col lancio del Model Year 2022: il frontale ha adottato il nuovo logo 500 mentre al posteriore trova posto la scritta Fiat. Dettagli che sottolineano il feeling stilistico con la 500e. Disponibile negli allestimenti Cult, Club, Cross e Sport e con i due body Hatchback e Dolcevita con soft top, la gamma 500X include adesso i motori benzina 1.0 da 120 CV, diesel 1.3 Multijet 95 CV e 1.6 Multijet 130 CV oltre alla neonata versione Hybrid.

Tipo (prodotta in Turchia dove è leader) vanta già oltre 1 milione di unità vendute e anche in Italia è il modello più richiesto nel segmento C delle berline compatte e station wagon. La gamma motori comprende, oltre all'Hybrid, un propulsore 1.0 benzina da 100 Cv più i diesel 1.3 95 Cv e 1.6 da 130 Cv.

I prezzi di listino delle nuove versioni Hybrid: 500X a partire da 29.400 euro (Club) al lordo da incentivi e sconti promozionali, disponibili finanziamenti Fca Bank con rate da 259 euro; Tipo 5P a partire da 26.400 euro.