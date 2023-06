Fiat svela nel video open doors versione definitiva della 600e. Il crossover compatto ispirato al Cinquino, da subito elettrico

Con il sostegno dato all’Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana “Not Alone”, Fiat ha fatto un inaspettato regalo i suoi fan, mostrando nel video “Open Doors” (Porte Aperte) le prime immagini ufficiali dell’imminente Nuova 600e. In occasione dell’evento internazionale organizzato dalla Fondazione Vaticana “Fratelli Tutti” che si è svolto in piazza San Pietro a Roma lo scorso 10 giugno una flotta di veicoli Fiat completamente elettrica ha garantito un trasporto sostenibile per i partecipanti. Ed è proprio il filmato “Open Doors” (Porte Aperte) - un omaggio alla fratellanza umana che Lancia un messaggio di apertura e inclusione verso altre culture - che vede come protagonista la Fiat 600e, ripresa da varie angolature e senza mascherature. Il look resta quello tipico ispirato al mitico Cinquino, ma con un profilo da crossover più sportivo di 500X pur mantenendo una grande abitabilità interna.

«Fiat crede profondamente nella visione, nei valori e negli obiettivi promossi dall’Enciclica. E con il film Porte Aperte - ha detto Olivier Francois, ad di Fiat e direttore marketing globale di Stellantis - riprende le parole più ispiratrici e significative del Santo Padre per dare voce e diffondere ulteriormente questo messaggio di apertura e sostenere la Fondazione Fratelli Tutti per l’Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana».

Nel cortometraggio Open Doors Fiat 600e si muove attraverso diverse città del mondo, da Hiroshima a Buenos Aires, ad Accra e Gerusalemme per aprire simbolicamente le sue porte allo scopo di accogliere persone di diversi Paesi e culture, prima di arrivare a piazza San Pietro. Al debutto Fiat 600e sarà proposta solo come modello 100% elettrico, e successivamente verranno proposti differenti tipi di propulsione.