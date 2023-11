La Fiat Topolino rende omaggio a Topolino. Gemellaggio con la Disney che festeggia il centenario

TORINO - La sintesi di John Elkann, presidente di Stellantis, inquadra perfettamente l'evento celebrato presso la storica Pista del Lingotto: "Michey Mouse, per noi Topolino, e la nostra Fiat Topolino sono icone entrate a far parte della cultura italiana e trasmettono entrambe calore, spontaneità e semplicità. Hanno saputo rimanere giovani rinnovandosi continuamente. Per questo abbiamo pensato di abbinarle".

Il "gemellaggio" è nato spontaneo. Fiat rende omaggio al centesimo anniversario della Disney (che coincide con i cent'anni del Lingotto) creando cinque esemplari unici a tema della nuova Topolino, già in fase di lancio in Italia e in Francia, presto anche in Germania. Per ora si acquista solo online, ma sbarcherà in tutte le concessionarie con un listino di 9.890 euro (sia con abitacolo chiuso sia nella versione aperta Dolce Vita) in attesa degli incentivi attesi per gennaio anche per i quadricicli, che porteranno il prezzo reale intorno ai 7mila euro. In alternativa, formule leasing con rate di 39 euro al mese. Il nuovo mini-veicolo elettrico per la mobilità urbana è agile, con appena 2,53 metri di lunghezza, ed efficiente: ha un'autonomia di 75 km e una velocità di 45 km/h. Guidarlo, dai 14 anni, è puro divertimento.

La presentazione delle cinque Topolino one-off si è svolta a Casa 500 (Pinacoteca Agnelli), dove è stata ricreata un'atmosfera "magica". Oliver Francois, Ceo di Fiat: “Le storie del nostro brand e di Disney hanno radici forti e si intrecciano. Vale lo stesso per le Topolino, l'icona Disney e la primissima Fiat 500. Abbiamo in comune molto più di un nome: il Dna, l'autenticità, la semplicità e la capacità di parlare ad un pubblico giovane. La nuova Fiat Topolino ha in questo contesto un ruolo importante, infatti nasce per portare alle persone una mobilità elettrica con un sorriso".

Daniel Frigo, Country Manager Disney per l'Italia, ha commentato: “L'amore per l’Italia e per i suoi valori ci ha ispirati ad instaurare un rapporto basato sul rispetto e la fiducia nello spirito della creatività e nel legame dell’amicizia”.

Il progetto delle Topolino "speciali" ha visto la collaborazione dei team di designer delle due aziende, con competenze diverse. Insieme, gli stilisti si sono divertiti a creare qualcosa di magico, trasformando Mickey Mouse in una vera e propria musa. Le Fiat one-off rappresentano un suggestivo viaggio attraverso il tempo e l'arte, dall'origine ai giorni nostri. Proprio per celebrare Topolino e la Fiat Topolino, una mostra di questi 5 modelli unici (in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli) sarà allestita sulla rampa del Lingotto e i visitatori del centro commerciale potranno ammirarle. La quinta vettura speciale è stata disegnata con l'intervento diretto di Giorgio Cavazzano, designer della Disney. Le altre sono ispirate da quattro diversi temi: historical, modern, street e abstract. Oggetti unici di street-art. La narrazione prende avvio dal layout grafico del pionieristico cortometraggio Disney intitolato "Steamboat Willie". Opera che introdusse una rivoluzione: la sincronizzazione del suono con l'animazione, poi resa immortale dal MoMa New York.