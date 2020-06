Ford, anche Focus diventa ibrida con EcoBoost da 125 e 155 cv. Versione mild hybrid migliora efficienza del 17%

ROMA - Ford introduce una versione elettrificata anche per Focus, equipaggiata con il propulsore EcoBoost Hybrid. La tecnologia Mild-Hybrid da 48 volt consente alla nuova Focus 1.0 EcoBoost Hybrid di erogare 155 CV di potenza, abbinati a soli 93 g/km di emissioni di CO2(NEDC) - un miglioramento del 17% nell'efficienza, rispetto al benzina 1.5 EcoBoost da 150 CV con cambio manuale a sei marce (NEDC). Focus è stata inoltre migliorata per offrire un'esperienza di guida premium, grazie al un nuovo quadro strumenti a colori LCD da 12.3'', disponibile sull'alto di gamma, al modem di bordo integrato FordPass Connect di serie, oltre all'innovativo Local Hazard Information, la nuova funzionalità di avviso di pericolo in tempo reale, disponibile entro la fine dell'anno. L'auto è declinabile negli allestimenti ST-Line e ST-Line X, Active e Active X di ispirazione suv e l'esclusiva Active V.

Focus si unisce a Puma, Kuga e Fiesta e ai veicoli commerciali Ford Transit e Transit Custom nell'offrire una tecnologia ibrida leggera (Mild-Hybrid) per un maggior risparmio di carburante: obiettivo dell'Ovale Blu è di raggiungere quota 18 veicoli elettrificati entro la fine del 2021.

Focus 1.0 EcoBoost Hybrid da 155 cv offre una performance di potenza doppia rispetto a quella di un motore 2.0 benzina da 145 CV, disponibile per Focus solo 10 anni fa, ma con un miglioramento del 45% nell'efficienza dei consumi di carburante (NEDC).

Disponibili anche con una potenza da 125 cv, i modelli Focus EcoBoost Hybrid sostituiscono l'alternatore standard del motore a benzina 1.0 EcoBoost con un sistema distarter/generator(BISG), consentendo il recupero e lo stoccaggio di energia, durante le decelerazioni del veicolo e la ricarica di un pacco batteria di ioni-litio da 48 volt, raffreddato ad aria.

Il posizionamento della batteria da 48 volt sotto il sedile del passeggero anteriore ha consentito l'integrazione del propulsore ibrido senza alcuna perdita di spazio sia di carico sia di quello per gli occupanti.

Sia Focus EcoBoost Hybrid che i propulsori tradizionali a benzina 1.0 e 1.5 EcoBoost sono dotati della tecnologia di disattivazione dei cilindri che può arrestare automaticamente uno dei cilindri quando non è necessaria la piena capacità del motore. La procedura di disattivazione consente di disinnestare o reinnestare un cilindro in 14 millisecondi senza compromessi in termini di prestazioni o precisione.

I clienti possono continuare a scegliere i motori diesel 1.5 EcoBlue e 2.0 EcoBlue, abbinati a cambi automatici da 8 rapporti e 6 rapporti manuale.