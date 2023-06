Ford si veste a stelle e strisce con Bronco e Ranger. L'avventura dell'Ovale Blu sbarca in Europa

DRAGONE DI PALAGIANO - Il mondo a stelle e a strisce sulle strade d’Europa e in Italia in particolare. Ford punta su un riposizionamento del marchio utilizzando le performance, la mobilità urbana, l’avventura, e l’off-road. Qualità intrinseche al marchio Ford ma con un appeal più diretto sul mercato americano. Fabrizio Faltoni, ad di Ford Italia, lo ha sottolineato: “Vogliamo allineare tutti i nostri prodotti ad una percezione più diretta, più vera delle qualità che offriamo. I nostri obiettivi sono chiari, lasceremo il termico nel 2030 ma, intanto, vogliamo dare al mercato proposte che metteranno sempre più in evidenza il dna Ford”.

Un’operazione, già iniziata con la Mustang Mach-E, che continua con l’arrivo sul mercato italiano di Bronco e Ranger. Tutti nomi noti, con una storia Usa solida alle spalle, tutti satelli che splendono di luce propria, e che ora Ford li ha innovati profondamente, resi ancora più avventurosa, e “vestiti” con l’ovale blu per l’arrivo in Europa.

E per far toccare con mano che i nuovi prodotti off-road sono veramente straordinari grazie a una meccanica solida e ad un’elettronica sofisticata per la prova è stata scelta la pista Fuoristrada (a Dragone di Palagano), un vero e proprio percorso di guerra, con scogli, tronchi, guadi, dove ogni elemento costruttivo viene messo a dura prova. Insomma mezzi performanti e picchi adrenalina pura a volontà ad ogni ostacolo senza mai rinunciare alla sicurezza e all’affidabilità. Non a caso il motto “Ford Ultimate Outdoor Experience” primeggiava nella zona degli start per presentare le due icone off-road del mondo Ford: il leggendario suv Bronco e il Ranger Raptor, versione più estrema della nuova generazione del leader indiscusso dei pickup.

Partiamo con Bronco. Una volta a bordo gli spazi nervosi ti fanno subito constatare che sei su un vero “Built Wild” dove la solidità e le tecnologia si integrano in maniera perfetta. Bronco è arrivato in Europa, nelle varianti Outer Banks e Badlands, entrambe alimentate da un motore Ford EcoBoost V6 da 2,7 litri che eroga 335 cavalli e sviluppa una coppia che arriva a 563 Nm di coppia.

Ma dove si resta proprio incantati è nell’utilizzo delle tecnologie di bordo: guida intelligente: il Terrain Management System, consente di selezionare facilmente la modalità di guida in base alle condizioni del terreno. Oltre alle modalità stradali come Normal, Eco, Sport e Slippery, le modalità “G.O.A.T.” (Goes Over Any Type of Terrain – capace di affrontare ogni tipo di terreno), dedicate all'off-road includono Mud/Ruts, Sand e una modalità Baja ispirata alle corse, per Bronco Badlands.

Insomma un mezzo che è stato concepito per affrontare ogni tipo di avventura, a cui sono aggiunte, di serie, caratteristiche uniche, come porte rimovibili (ove consentito) con possibilità di stivaggio a bordo, punti di fissaggio integrati progettati appositamente per gli accessori da viaggio e materiali ultraresistenti e facili da pulire quando il gioco si fa duro e, soprattutto, fangoso. E a tutto questo si aggiungono sempre di serie tante altre utilissimi aiuti come il limitatore di velocità che può essere inserito per avere più attenzione solo al percorso. Oppure la telecamera che inquadra il terreno e ti traccia il percorso sui punti, come gli scavalcamenti, dove si perde il controllo visivo verso l’esterno.

La robustezza è anche il primo elemento che si percepisce quando di trovi di fronte alla nuova generazione di Renger. E quando provi il Renger Raptor, la versione più estrema, verifichi che puoi veramente tutto, l’avventura off-road diventa esaltante. Ford Performance, nel Pk Raptor, è riuscita a fondere la potenza con il massimo della precisione meccanica e tecnica per creare la versione Ranger più avanzata di sempre.

Disponibile con motore bi-turbo diesel da 2,0 litri, per gli amanti delle prestazioni oppure equipaggiato con il potente benzina EcoBoost V6 biturbo da 3,0 litri, il più cattivo, messo a punto da Ford Performance per produrre 292 cavalli e 491 Nm di coppia.

Le modalità di guida sono sette e si si accompagnano a un sistema di scarico attivo a controllo elettronico che amplifica il suono del motore in quattro assetti selezionabili che consentono al Ranger Raptor di adattare il suo carattere vocale: Quiet, Normal (per le modalità Normal, Slippery, Mud/Ruts e Rock Crawl), Sport e Baja, il profilo più marcato scelto per la modalità di guida esclusiva per l’off-road.

Per i prezzi bisogna partire da 77mila euro.