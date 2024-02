GranCabrio, l'eleganza fusa alle prestazioni. Scoperta Maserati ha 3.0 V6 Nettuno da 550 cv e capote che si apre in 14 secondi

Maserati toglie i veli alla GranCabrio, variante a cielo aperto della GranTurismo che, al momento del lancio è offerta nell’allestimento Trofeo, ed è equipaggiata con il motore termico 6 cilindri Nettuno da 3.0 litri twin turbo che eroga 550 CV di potenza. Sviluppata al 100% da Maserati, la GranCabrio è stata costruita con una scocca ad architettura modulare composta da materiali leggeri quali l’alluminio (oltre il 65%) ed il magnesio, uniti ad acciai alto performanti, per contenere in 100 kg l’incremento di peso rispetto alla GranTurismo da cui riprende l’eleganza delle linee. Il design, infatti, è definito dalla purezza delle forme e dalle proporzioni classiche tipiche delle vetture del brand; nello specifico, al cofano lungo ed al corpo centrale si intersecano i quattro parafanghi. Il tetto in tessuto non altera la linea in posizione chiusa, e quando si apre evidenzia il lusso dell’abitacolo.

La capote in tela, disponibile in cinque colori, nero, blue marine, titan grey, greige, e granata, si apre in 14 secondi e si chiude in 16 secondi, attraverso il pulsante touch sul display centrale, o tramite controllo gestuale, fino a una velocità di 50 km/h. A vettura aperta, un soffio d’aria calda, attivabile tramite un pulsante, fuoriesce dai sedili per avvolgere guidatore e passeggero. Questo dispositivo è di serie su tutti i modelli, mentre tra gli optional troviamo un wind stopper, ripiegabile manualmente nel bagagliaio, da utilizzare quando si viaggia in 2 a capote aperta, visto che va montato dietro ai sedili anteriori. Analizzando l’interno, si evince il mix tra la tradizione artigliale italiana e l’innovazione tecnologica, con la combinazione di colori che va a sottolineare il disegno della plancia. I sedili anteriori sono sportivi e comodi allo stesso tempo, con poggiatesta integrati, mentre quelli posteriori, anch’essi molto accoglienti, ne riprendono il look e le lavorazioni che richiamo quelle della plancia. Nell’insieme, spicca il volante multifunzionale con il pulsante start/stop a sinistra ed il rotore che consente la scelta della modalità di guida e l’attivazione delle sospensioni pneumatiche (opzionali) sulla destra, corredato dalle leve del cambio in alluminio scuro satinato. Tre i display presenti a bordo, oltre a quello da 12,2 pollici per la strumentazione digitale, personalizzabile con 4 diversi layout, troviamo lo schermo centrale da 12,3 pollici, e il comfort display da 8,8 pollici.

Non manca l’head-up display, che proietta di dati sul parabrezza, mentre l’orologio diventa digitale, presenta 3 schermate diverse, consente di visionare la bussola, la forza G, l’acceleratore ed il cronometro, ed offre la possibilità di interagire con la vettura mediante i comandi vocali. Inoltre, grazie al Maserati Intelligence Assistant, basato sul sistema operativo Android Auto, è possibile memorizzare fino a cinque diversi profili utente, connettere contemporaneamente due telefoni tramite bluetooth, mentre i passeggeri possono sfruttare Apple CarPlay e Android Auto per utilizzare app telefoniche in modalità wireless. Tra gli accessori è disponibile anche l’High Premium audio system Sonus faber con 16 speaker, surround bidimensionale e tridimensionale, ed una potente amplificazione che arriva fino a 1060 watt. Sotto il cofano della GranCabrio alberga il sei cilindri twin turbo da 3000 cc, che, sulla variante Trofeo, eroga 550 CV, e presenta una tecnologia di combustione a precamera brevettata, e derivata dai propulsori di F1, denominata MTC (Maserati Twin Combustion). Il motore in questione è dotato di disattivazione dei cilindri e, rispetto al propulsore Nettuno della MC20, presenta con coppa a umido e non più a secco. Inoltre, tutte le GranCabrio sono dotate di trasmissione All-Wheel-Drive, con il differenziale anteriore posizionato in linea con il motore, che produce benefici a livello di dinamica di guida.

La variante Trofeo con il propulsore termico consente al guidatore di scegliere tra quattro diverse modalità di guida denominate, rispettivamente, Comfort, GT, Sport, Corsa, oltre a quella ESC-Off, che permette di escludere qualsiasi controllo elettronico. Queste si attivano mediante il comando rotativo sul volante, e la GT è quella predefinita per un comportamento bilanciato tra comfort, efficienza e dinamismo. Le prestazioni sono da autentica supercar, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 3,6 secondi, un’accelerazione da 0 a 200 km/h che avviene in 12,2 secondi, ed una velocità massima di 316 km/h. A Livello di aiuti alla guida, il sistema attivo di mantenimento corsia è arricchito dall’Emergency Lane Keeping, che protegge gli occupanti con manovre di sterzo molto decise nelle situazioni di collisione imminente. Con il Dynamic road View, poi, la strumentazione digitale evidenzia la ricostruzione in 3D delle auto circostanti, mentre con il rear emergency braking nelle manovre di retromarcia la GranCabrio frena in maniera automatica in caso di pericolo di collisione. Attraverso il Virtual Wall, infine, il conducente è aiutato nelle manovre di parcheggio grazie agli ostacoli rilevati dai sensori di parcheggio posteriori, che vengono mostrati sotto forma di blocchi virtuali che cambiano colore a seconda della prossimità al veicolo.