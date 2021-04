I-Pace diventa Black, l’elettrica Jaguar tra design e prestazioni. Nuove dotazioni di serie per l'evoluto Suv con la spina

MILANO - Si arricchisce la famiglia di Jaguar I-Pace che ora è anche Black. Il Suv ad alte prestazione della casa del giaguaro, punta di nuovo sul design e sulle migliorie che includono alcune dotazioni di serie, disponibili invece come optional sui modelli S, SE o HSE sui quali si basa la I-Pace Black, tra le quali il Black Pack, il tetto panoramico e i vetri oscurati. A sottolineare la linee della I-Pace Black c’è anche la finitura in nero lucido dei cerchi da 20 pollici a cinque razze. La I-Pace Black è disponibile in tutte le varianti cromatiche, comprese le tinte metallizzate Aruba e Farallon Pearl Black. «L’incredibile profilo cab-forward, gli sbalzi ridotti, le tese e muscolose fiancate della I-Pace - ha dichiarato Julian Thomson, Jaguar Design Director - donano a chi la osserva un senso di spettacolarità che le consente di distinguersi da tutti gli altri Suv. Il concepimento dell’esclusiva I-Pace Black ci ha dato l’opportunità di migliorare in modo discreto il design dell’ auto, rendendolo ancora più dinamico, distintivo e affascinante».

Come ogni modello della linea, la I-Pace Black offre una vasta gamma di tecnologie, a partire dal sistema di infotainment Pivi Pro che si attiva nel lasso di tempo necessario al guidatore per sedersi nel posto di guida ed è pensato per essere intuitivo da utilizzare come uno smartphone. La navigazione EV è in grado di mostrare la disponibilità delle stazioni di ricarica nei pressi della vettura, il tipo di connettore che utilizzano, il costo e il tempo necessario per la ricarica. l sistema Pivi Pro ha una SIM incorporata e un piano dati 4G per lo streaming musicale illimitato e lo Smartphone Pack, disponibile con Apple CarPlay o Android Auto, viene offerto di serie. La ricarica wireless è invece in opzione ed è dotata di un amplificatore di segnale che migliora la ricezione di rete e quella Wi-Fi. A bordo vettura c’è il sistema di ionizzazione dell’aria con filtrazione PM2.5 in grado di catturare le particelle ultrafini e gli allergeni. L’ auto inoltre consente anche di filtrare l’aria dell’abitacolo prima dell’inizio di un viaggio. Grazie ai due motori elettrici progettati da Jaguar posizionati su entrambi gli assali, la I-Pace raggiunge una potenza massima di 400 CV e una coppia massima di 696 Nm.