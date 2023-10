Kia accelera sull’elettrico, in arrivo EV5, EV4 ed EV3 più una piccola che sarà prodotta in Europa

Kia accelera sull’elettrificazione e punta a vendere 1,6 milioni di veicoli elettrici entro il 2030 pari al 37% del totale passando per l’obiettivo intermedio di 1 milione nel 2026 pari ad un quarto della produzione. Lo ha affermato la casa automobilistica coreana nel corso di EV Days 2023, un summit tenutosi in Corea del Sud durante il quale il management, capeggiato dal presidente e CEO, Ho Sung Song, ha presentato tre dei 15 modelli elettrici che, insieme alle attuali Niro, EV6 e EV9, Kia schiererà sui mercati mondiali per rafforzare il ruolo proprio e del gruppo Hyundai all’interno dello scacchiere mondiale dell’industria dell’auto e della mobilità.

I nuovi modelli mostrati sono la EV5, già presentata in Cina nella sua veste definitiva di serie, insieme alla EV3 e alla EV4, che invece hanno fatto il loro debutto in forma ancora di concept, ma che appaiono già pronte per essere convertite in vetture da produrre e da vendere. La EV5 è un SUV lungo 4,61 metri che guarda alle famiglie grazie all’abbondanza e alla sfruttabilità del suo spazio interno. In Cina avrà batterie con chimica LFP da 64 kWh o 88 kWh, a trazione anteriore da 160 kW o integrale con l’aggiunta di un motore posteriore da 70 kW per autonomie che vanno da 530 km a 720 km. La EV5 di produzione coreana, destinata anche al resto del mondo, avrà invece batterie da 58 kWh o 81 kWh con chimica NMC e motore anteriore da 150 kW o a due motori e trazione integrale da 195-225 kW. Ci sarà anche una versione sportiva GT i cui dati non sono ancora noti.

L’altro modello fondamentale per i nostri mercati sarà la EV3. In questo caso parliamo di un SUV lungo 4,3-4,4 metri che reinterpreta gli stilemi e le proporzioni della EV3 e della EV9 in una chiave che il responsabile mondiale del design di Kia, Karim Habib, definisce “joy for reason” dunque in grado di suscitare emozioni e piacere anche attraverso i propri valori razionali. L’abitacolo ha uno stile estremamente pulito, con una netta diminuzione dei tasti fisici senza tuttavia eliminarli del tutto. Ma la vettura più innovativa ed interessante è sicuramente la EV4, che vuole essere una reinterpretazione del concetto di berlina 4 porte sfruttando le innovazioni strutturali permesse dall’elettrico, in particolare per il rapporto più favorevole tra dimensioni e spazio interno. La EV4 non supera i 4,6 metri, ha un frontale corto, basso e adunco con parabrezza e lunotto molto inclinati e coda corta da fastback con l’obiettivo di ottenere anche un’ottima aerodinamica, chiave fondamentale per l’efficienza delle auto elettriche.

La EV4 sarà prodotta in Europa dal 2025, nello stabilimento slovacco di Zilina, insieme ad un altro modello che la precederà di qualche mese e sarà determinante per i nostri mercati creando una gamma elettrica completa che va da 30mila a 80mila euro. Dovrebbe chiamarsi EV2 e dovrebbe essere lunga poco più di 4 metri riproponendo, in scala ridotta, le idee di stile e le soluzioni tecnologiche ed ergonomiche già viste sulle nuove sorelle più grandi. La EV2 dovrebbe arrivare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 concludendo un’offensiva massiccia destinata ad iniziare nella seconda metà del 2024 e che vedrà anche altri modelli specifici per il già citato mercato cinese e quello nordamericano. Tutti le vetture citate saranno basate sulla piattaforma E-GMP, giù utilizzata su EV6 e EV9, ma con caratteristiche leggermente ridimensionate come l’architettura a 400 Volt. A seconda del modello e dei mercati, saranno disponibili anche le tre modalità di ricarica bidirezionale (V2G, V2L e V2H).

Kia ha inoltre ribadito il proprio ruolo di fornitore di servizi di mobilità e di attore che punta alla sostenibilità non solo attraverso i propri mezzi e i propri sistemi di propulsione. Sarà dunque rafforzato l’utilizzo di materiali di origine naturale o riciclata e di processi che riducono l’impatto ambientale già visti su EV6 e EV9. Tra i progetti più interessanti ci sono: il potenziamento del recupero delle plastiche dai mari e dagli oceani esplorando metodi di utilizzo ulteriori, e l’utilizzo di fibre derivata dalla canapa e persino dei gusci di noce, di lana e cotone riciclati e cuciti con metodi tridimensionali per fare a meno di giunzioni, ridurre gli scarti e facilitare il loro successivo recupero. Interessante anche la lavorazione a treccia di materiali di origine vegetale sfruttandone anche le caratteristiche cromatiche acquisite durante la loro naturale essicazione. Ma la novità più interessante è il Mycelium, un materiale derivato dalla radice dei funghi e che promette di avere caratteristiche di morbidezza e flessibilità tali da poter sostituire parti in plastica e in pelle insieme al bio poliuretano.

Secondo la responsabile del reparto CMF (Color, Materials, Finish) Design di Kia, Marìlia Biil, la loro adozione è molto vicina nel tempo e dunque è assai probabile che vedremo questo nuovo materiale applicato sulle Kia il cui lancio è previsto nei prossimi 2-3 anni. L’obiettivo generale è utilizzare materiali la cui produzione sia effettuata essa stessa con processi naturali o di bio fabbricazione riducendo l’impatto ambientale anche nei processi. L’obiettivo di Kia è diventare carbon neutral entro il 2045. Altro capitolo fondamentale per la creazione di un ecosistema sostenibile è la rete di ricarica. Il gruppo Hyundai compartecipa in Europa alla rete Ionity che passerà dalle attuali 2.800 alle 7.000 stazioni entro il 2025 mentre in Nordamerica sta seguendo due strade: creare insieme a BMW, General Motors, Honda, Mercedes e Stellantis una rete a ricarica rapida da 30mila stazioni entro il 2030 e adottare le prese NACS entro la fine del 2024 con la possibilità di sfruttare le 12mila stazioni di ricarica Tesla.

Fondamentale anche il ruolo della connettività per fornire al cliente un “viaggio” completo che va dal primo contatto alla gestione del rapporto con la casa e la rete di vendita ed assistenza passando per l’utilizzo pratico del veicolo. La strumento essenziale sarà la nuova app che sarà disponibile dalla prima metà del 2024. Tra le sue caratteristiche principali ci sarà la gestione e la pianificazione dei percorsi integrate con la ricarica, insieme a quelle di molti altri servizi in svariati campi come quelli dell’intrattenimento e anche di assistenza in caso di emergenza. La nuova app permetterà anche la gestione del processo di vendita e l’offerta al cliente di servizi assicurativi particolarmente convenienti e su misura per il cliente. Tutto questo grazie all’intelligenza artificiale che troverà altre applicazioni avanzate come quella di una chat con assistente virtuale. La prima ad adottare questa tecnologia sarà la EV3 e seguire tutti gli altri modelli Kia con la possibilità di migliorarla continuamente tramite gli aggiornamenti over-the-air.