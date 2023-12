Kia, nuova Sorento evolve in design e tecnologia. Ha sette posti comodi ed esprime sostenibilità anche nell’abitacolo

È tempo di rinnovamento in casa Kia, con il nuovo Sorento, che sarà lanciato sul mercato italiano nel secondo trimestre 2024, e beneficia di una gamma di powertrain elettrificati per offrire una più ampia libertà di scelta. Il Suv in questione si aggiorna anche nel design, ed offre un elevato livello di sicurezza. Esteticamente sfoggia nuove linee del cofano, esclusivi fari verticali e luci diurne con disegno «star map». Nuovi anche la griglia del radiatore dalla trama tridimensionale, i paraurti anteriore e posteriore, i fendinebbia, gli inserti protettivi del parafango, i cerchi in lega da 18 a 20 pollici, e le luci posteriori collegate tra loro. Arrivano anche tre livree inedite denominate, rispettivamente, Volcanic Sand, Interstellar Grey, e Cityscape Green.

L’abitacolo, che offre abitabilità a 7 persone, presenta una sottile linea di illuminazione che si estende sulla plancia, a tutta larghezza, e consente di scegliere tra ben 64 colori per la luce ambientale. Con il display curvo e lo schermo touch, l’aspetto high-tech del Sorento si esprime non appena si sale a bordo.

Nell’ambiente, inoltre, spiccano i nuovi sedili relaxation anteriori con memoria e, per il conducente, il sedile Driver Ergo Motion, con supporti a celle d’aria. Non manca una certa attenzione alla sostenibilità con la pelle sintetica e la plastica riciclata utilizzate per il rivestimento dei sedili, con un nuovo livello di finitura nel colore Sage Green. Decisamente ampia la gamma di propulsori: si va dalla versione plug-in hybrid, che sfrutta un motore termico 1.6 T-GDI, ed un comparto elettrico con batteria da 13,8 kWh, abbinati a un cambio automatico a sei marce, ed all trazione integrale 4WD; e si arriva alla variante 2.2 diesel, che utilizza un cambio a doppia frizione ad otto rapporti e viene offerta sia con trazione anteriore che integrale; passando per la full hybrid 2WD o 4WD, che associa al motore 1.6 T-GDI un sistema propulsivo elettrico alimentato da una batteria da 1,49 kWh. Il retrovisore interno digitale, la funzionalità di autenticazione delle impronte digitali, che permette al conducente di collegare il profilo utente e avviare il motore, e la chiave digitale 2.0, che consente di utilizzare il proprio smartphone come smart key, facilitano l’utilizzo della vettura. Mentre i tanti aiuti alla guida disponibili, ed un massimo di sette airbag, garantiscono ulteriore sicurezza al momento del viaggio.