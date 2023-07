Kia Picanto, la “entry level” alza molto l’asticella. Importante evoluzione che fa crescere qualità e dotazioni

FRANCOFORTE SUL MENO - Il mondo delle “city car”, cioè delle auto di segmento A ideali per la guida, e soprattutto la sosta) in ambito urbano, sta subendo un profondo cambiamento, con una quota di mercato in Europa in continua decrescita (toccherà il minimo del 5% il prossimo anno) dopo aver rappresentato nel 2018/2019 l’8% delle vendite complessive. La previsione - secondo gli studi presentati da Kia - è però di un ripresa nei prossimi anni con una leggera crescita guardando al traguardo del 2030. E con un mutamento sostanziale, la riduzione delle marche presenti nel segmento A da 32 del 2018 a 14 del 2027, di cui Kia intende approfittare con il confermato programma Picanto. Già oggi la moderna city car della Casa coreana si arricchisce di un nuovo design e di tecnologie avanzate per consentire ai clienti Kia di «sperimentare condizioni di guida e di confort al passo coi tempi e di godersi la libertà che è assicurata dalla mobilità individuale». L’arrivo di nuova Picanto porta con sé una importante novità in quanto consente ai clienti più giovani di connettersi con Kia e collaborare con il marchio nel loro viaggio attraverso la vita, senza compromettere la qualità o la convenienza.

«Picanto è un simbolo di indipendenza e una porta per creare ricordi». Il tutto superando il concetto di automobile entry level. Picanto fa parte del resto di un ampio ecosistema di mobilità, grazie alla sua facilità di parcheggio e manovrabilità, nonché alla sua mobilità park-and-go. Con un massimo di 1.010 litri di spazio di stivaggio (VDA) il suo bagagliaio può contenere una bicicletta pieghevole o uno monopattino elettrico. Ed anche la nuova city car - che si distingue per il costo contenuto e i bassi consumi di carburante - aiuta a sostenere la transizione e apre la strada a un futuro di mobilità sostenibile, quella che vede la trasformazione di Kia in un fornitore di soluzioni per la mobilità sostenibile, con piani per il lancio di 15 modelli Bev entro il 2027. Nuova Picanto debutta con una scelta di due efficienti motori a benzina da 1,0 litri (3 cilindri) e 1,2 litri (4 cilindri). Entrambe le opzioni massimizzano l’efficienza e riducono le emissioni di CO2 e propongono sistemi di ricircolo dei gas di scarico migliorati. Il cliente può scegliere tra un cambio manuale a cinque marce o una trasmissione automatizzata (Amt) di Kia. In particolare quest’ultima soluzione combina l’efficienza nei consumi di un cambio manuale convenzionale con la comodità di una trasmissione automatica. Kia ha scelto per nuova Picanto in pacchetto di sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas) ancora più completo, cosa che la rende una delle auto più sicure della sua categoria. A seconda delle specifiche, sono presenti il Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 con rilevamento di veicoli, ciclisti e pedoni che include la svolta all’incrocio.

Sono disponibili anche il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (Bca), il Lane Keeping Assist (Lka), Driver Attention Warning, il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (Rcca) e il Leading Vehicle Departure Warning (Daw+) oltre all’ Intelligent Speed Limit Assist (Isla) e al Lane Following Assist (Lfa). Completamente rivisto nel frontale e in coda, il design della nuova Picanto ha uno stile innovativo che è in sintonia con la filosofia Opposites United di Kia e che fa compiere all’ auto - soprattutto in versione GT Line - un vero salto di qualità. Spiccano la personale forma dello scudo anteriore, la griglia a ‘naso di tigrè e soprattutto la nuova potente firma luminosa con fari a Led e luci diurne che sottolineano la modernità e la tecnologia.

Nella zona le luci posteriori, forti e ampie, utilizzano il volume e il nucleo del nuovo paraurti posteriore e la linea del nuovo portellone per enfatizzare forza e larghezza. La tecnologia touchscreen per il display da 8,0 pollici e il quadro strumenti digitale da 4,2 pollici ora di serie. L’ auto è dotata di multi-connessione Bluetooth, per accoppiare fino a due dispositivi mobili contemporaneamente mentre le funzionalità di Kia Connect includono una più ampia gamma di servizi tra cui informazioni sul traffico in tempo reale, previsioni del tempo, punti di interesse (Poi) e dettagli sui possibili spazi di parcheggio. Debutto agli inizi del 2024 con prezzi competitivi che si aggiungeranno alla tranquillità offerta dai 7 anni o 150mila km di garanzia.