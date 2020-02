Kuga manifesto della strategia elettrificazione Ford. Disponibile in versione plug-in, mild hybrid e hybrid

ROMA - Sarà la nuova Kuga il modello-simbolo della strategia di elettrificazione targata Ford. L'ultima generazione del suv sarà infatti il primo modello a offrire 3 declinazioni ibride Mild-Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid. Kuga Plug-In Hybrid e Kuga EcoBlue Hybrid (Mild-Hybrid da 48 volt) sono disponibili dal lancio, mentre la versione Hybrid, che utilizza un sistema full-hybrid con funzione self-charging, seguirà nel corso dell'anno. I nuovi clienti Kuga possono anche scegliere tra una gamma di motori Ford EcoBoost benzina e Ford EcoBlue diesel.

Nel dettaglio, nuova Kuga sarà il primo suv costruito sulla nuova piattaforma globale a trazione anteriore Ford, che, sviluppata per migliorare l'aerodinamica, ottenendo una maggiore efficienza nei consumi di carburante, permette di ridurre il peso fino a 80 kg rispetto alla generazione precedente. L'efficienza aerodinamica è migliorata rispetto al modello uscente anche grazie a un aumento negli ingombri. La protezione ottimizzata del sottoscocca, le guarnizioni delle porte e le guide del tetto montate a filo contribuiscono a ridurre la resistenza di quasi il 4%.

La line-up si comporrà della versione plug-in hybrid con un motore Atkinson da 2.5 litri, un motore elettrico e una batteria agli ioni-litio da 14,4 kWh. In questo caso la batteria può essere caricata utilizzando una presa montata sul parafango anteriore oppure mentre l'auto è in movimento, utilizzando la tecnologia di ricarica rigenerativa, che cattura l'energia cinetica normalmente persa durante la frenata.I conducenti possono scegliere quando e come utilizzare la batteria attraverso le modalità EV Auto, EV Now, EV Later e EV Charge. La versione EcoBlue Hybrid utilizza invece il motore diesel EcoBlue 2.0 litri da 150 cv per una maggiore efficienza nei consumi con tecnologia Mild-Hybrid da 48 volt.

La tecnologia Mild-Hybrid impiega uno starter/generator, azionato da una cinghia, (BISG) che sostituisce l'alternatore standard, consentendo il recupero e lo stoccaggio di energia durante le decelerazioni del veicolo e la ricarica di un pacco batteria di ioni-litio da 48 volt, raffreddato ad aria. In gamma anche la Kuga EcoBoost con motore a benzina EcoBoost da 1.5 litri con 150 cv dotato del sistema di disattivazione del cilindro. La Kuga EcoBlue invece è disponibile con motori da 1.5 litri con 120 cv e 2.0 litri da 190 cv che ottimizzano ulteriormente l'efficienza dei consumi e garantiscono prestazioni reattive grazie a tecnologie come l'iniezione di carburante ad alta pressione e il collettore di aspirazione integrato mentre a fine anno arriva la Kuga Hybrid che utilizza un sistema full-hybrid con funzione self-charging, che consente l'attivazione di guida in modalità completamente elettrica e abbina a un motore benzina ciclo Atkinson da 2.5 litri, un motore elettrico, una batteria agli ioni-litio e un cambio automatico sviluppato da Ford.