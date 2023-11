Lamborghini presenta la Huracán STO SC 10° Anniversario. Unico esemplare dedicato ai 10 anni della Squadra Corse

In occasione delle World Finals 2023 Lamborghini ha presentato la Huracán STO SC 10° Anniversario, un esemplare Opera Unica Lamborghini Ad Personam per i dieci anni di Squadra Corse e celebra il legame tra la gamma stradale e il mondo del motorsport Lamborghini grazie a un kit performance e a una livrea dedicata. « La Huracán STO SC 10° Anniversario non è solo un omaggio alla nostra Squadra Corse - commenta Rouven Mohr, Chief Technical Officer Automobili Lamborghini - ma una concreta dimostrazione di quanto l’esperienza accumulata nel motorsport possa efficacemente essere trasferita sul prodotto stradale, incrementando le performance e il piacere di guida. Crediamo fermamente che il motorsport sia il banco di prova più sofisticato e impegnativo e il know-how della nostra Squadra Corse è un patrimonio prezioso che merita di essere valorizzato su modelli unici e serie limitate stradali dalla vocazione racing».

La livrea è ispirata a Lamborghini SC63, il prototipo ibrido di classe Hypercar/GTP che Lamborghini schiererà nelle più prestigiose gare Endurance del mondo, come la 24 Ore di Le Mans e la 12 Ore di Sebring, a partire dalla stagione sportiva 2024. I colori scelti per la livrea bicolore sono il «Verde Mantis» ed il «Nero Noctis» combinati con una fascia tricolore che attraversa interamente il cofango ed il tetto. Su entrambe le portiere vi è il logo « 10° Anniversario Squadra Corse», per celebrare il dipartimento Motorsport Lamborghini, che vanta tre vittorie consecutive in classe GTD alla 24 Ore di Daytona e oltre 50 titoli assoluti in categoria GT3. Il logo Squadra Corse è presente sulla pinna posteriore della Huracán STO, che si estende dall’airscoop fino al limite opposto del cofano posteriore. La vettura monta inoltre un pacchetto completo in carbonio che include una striscia «Rosso Mars», la quale abbraccia l’intera carrozzeria e conferisce alla STO SC 10° Anniversario un aspetto ancora più sportivo.

L’allestimento interno è stato specificamente scelto per un utilizzo in pista. I sedili sportivi «Nero Ade» in Alcantara con cuciture «Verde Fauns» sono dotati di cinture a quattro punti mentre un roll bar in alluminio protegge gli occupanti della vettura. Completa la configurazione degli interni il rivestimento del pianale in carbonio e un’esclusiva placca, sempre in carbonio, posizionata sul parafiamma posteriore che certifica l’unicità della vettura. La Huracán STO SC 10° Anniversario è la prima vettura stradale su cui i tecnici di Lamborghini Squadra Corse, grazie al know-how sviluppato in 10 anni di esperienza sui campi di gara, hanno sviluppato un kit performance per migliorare le qualità dinamiche e le prestazioni in pista. L’aerodinamica è stata ottimizzata con l’adozione di due inediti flick anteriori in carbonio montati sul cofango, che contribuiscono insieme ad un’ala posteriore, con un’incidenza di 3 gradi superiore al modello di serie, ad incrementare il carico aerodinamico della vettura sia anteriormente che posteriormente.

Il grip meccanico è stato incrementato in maniera considerevole grazie ad una serie di quattro ammortizzatori regolabili di derivazione racing che sostituiscono la componentistica di serie attiva. Gli ammortizzatori sono regolabili su quattro vie: estensione e compressione sia ad alte che basse frequenze. All’incremento di prestazioni in pista contribuiscono anche nuovi pneumatici sviluppati ad hoc in collaborazione con Bridgestone, che grazie a una mescola inedita offrono allo stesso tempo performance e durabilità nel tempo giro dopo giro. La dotazione della vettura è arricchita ulteriormente da uno scarico in titanio Akrapovic che esalta il suono del V10 di Sant’Agata Bolognese su tutte le frequenze.