Lamborghini svela la nuova Huracán Sterrato alla Milano Design Week

L'occasione è la Milano Design Week, nella affascinante cornice della Segheria, storico impianto nato novant'anni fa e da un paio d'anni tornato a vivere di cultura ed eventi. Ed è qui che Lamborghini ha svelato una serie speciale Ad Personam in edizione limitata «All Terrain» di Huracán Sterrato. Le quattro vetture, ognuna prodotta in tre esemplari, prendono ispirazione dai quattro diversi terreni cui la Huracán Sterrato si presta in modo particolare: la neve, la sabbia, le piste fuori mano e la terrosità dei deserti aridi. Lavorando proprio sull'idea dei colori che meglio rappresentano questi terreni, lo studio Ad Personam di Lamborghini in collaborazione con il Centro Stile ha creato altrettante verniciature mimetiche opache.

Neve, dunque, riprende le tonalità ghiacciate della tundra; sabbia presenta i toni neutri del caldo deserto; bosco evoca gli alberi, i muschi e le foglie; mentre la terra si rifà al terreno e alle sabbie degli ambienti di brughiera e i paesaggi aridi sotto i tramonti. Gli esterni, poi, sono rifiniti con tetto e copertura superiore del cofano in nero opaco, così come le barre portatutto e barre trasversali. Ovviamente anche gli interni riprendono i colori e le tonalità della carrozzeria.

«La Sterrato All-Terrain è una vera Lamborghini per le sue capacità dinamiche e per il modo in cui sorprende offrendo l'inaspettato. Il concetto di Sterrato sviluppato dal nostro Centro Stile è stato elevato insieme al reparto Ad Personam per enfatizzare le diverse dimensioni del carattere sfaccettato e dei talenti della Sterrato, sottolineando davvero la sua personalità divertente da guidare e da portare ovunque» ha dichiarato il design director Mitja Borkert.