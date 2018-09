Maserati presenta la Ghibli Ribelle. Da ottobre 200 vetture in serie speciale solo per mercati Emea

MODENA - Si chiama "Ghibli Ribelle" l’ultima nata in casa Maserati. Prodotta in serie limitata di sole 200 vetture per i mercati Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) - spiegano dalla casa del Tridente - offrirà ai proprietari un esclusivo design ed eleganti finiture interne. Questa nuova edizione della Ghibli sarà disponibile nelle tre motorizzazioni della berlina sportiva, il turbodiesel V6 da 275 cv e le due opzioni a benzina, entrambe twin-turbo V6 da 350 cv e 430 cv, progettate da Maserati Powertrain e prodotte nello stabilimento Ferrari di Maranello. La silhouette del Ghibli assume una nuova dimensione grazie al tono metallizzato del colore «Nero Ribelle», che si abbina ai cerchi in lega Proteo da 19 pollici in nero lucido con dettagli in rosso. All’interno plancia bicolore nero-rosso, sedili sportivi (con 12 memorie) in pelle bicolore nero-rosso. La “Ghibli Ribelle” sarà in vendita partire da ottobre prossimo.