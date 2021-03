Mazda CX-30 Model Year 2021. Il Suv compatto si rinnova: stesso look ma contenuti tecnologici più elevati

MILANO - Si cambia o non si cambia? Il dubbio è lecito, la risposta è sotto pelle. Il nuovo Model Year di Mazda CX-30, Suv compatto della casa di Hiroshima, conferma i contenuti stilistici del precedente Model Year, ma rinnova la componente tecnica. O meglio aggiorna l'unità di punta, quella provvista di tecnologia Skyactiv-X, capace di funzionare nel “modo” dei diesel pur essendo alimentata a benzina. Sostanzialmente è in grado di funzionare anche per accensione per compressione. Questo è stato reso possibile, tra le altre cose, grazie all'elevato rapporto di compressione che il due litri Mazda è in grado di sviluppare. Al debutto tale rapporto era pari a 16,3:1, mentre in questa edizione Model Year 2021 è sceso a 15:1. Una scelta tesa a rendere più efficiente il complesso funzionamento dell'unità giapponese, sebbene in linea teorica è sempre meglio mantenere alto il rapporto di compressione.

L'unità Skyactiv-X è abbinata sia ad un compressore volumetrico che ad un sistema di elettrificazione di tipo mild hybrid. Il primo funzionale al rapporto di compressione di cui sopra, il secondo necessario per contenere consumi ed emissioni e poter contare sull'omologazione come vettura ibrida. Elementi presenti anche nell'edizione precedente che sul fronte mild hybrid hanno visto un aggiornamento della componente elettronica. Alla fine si è deciso di modificare pure la denominazione della vettura, ora eSkyActiv-X, che campeggia come logo sull'auto. Per questa particolare versione si parte da 29.550 euro in allestimento Executive a due ruote motrici, e si arriva sino ai 36.750 euro della più completa Exclusive AWD. Quanto ai prezzi della CX-30 Model Year '21, la soglia di partenza è 24.950 euro.