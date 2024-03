McLaren alza il velo sulla nuova Artura Spider. Prestazioni da supercar anche nella guida a cielo aperto

McLaren ha presentato la nuova Artura Spider, la sua prima decappottabile con propulsore ibrido ad alte prestazioni e il secondo modello Artura. La nuova Spider viene presentata con nuove caratteristiche a partire dall’incremento della potenza, prestazioni e coinvolgimento del conducente, che si combinano con i piaceri della guida a cielo aperto. Per esaltare ulteriormente le prestazioni da supercar di nuova generazione dell’Artura, i miglioramenti apportati alla Spider sono stati incorporati anche nella Artura coupé, con l’introduzione contemporanea di un nuovo modello. Sia la nuova Spider che la nuova coupé offrono i più alti livelli di prestazioni dinamiche, oltre a soddisfare i requisiti della guida quotidiana e ad offrire la quiete della guida elettrica.

La nuova Artura Spider ha un peso a secco di soli 1.457 kg, con un peso a vuoto di soli 1.560 kg, solamente 62 kg in più rispetto alla coupé Artura. Queste cifre posizionano la nuova Spider come la più leggera tra le concorrenti vetture cabriolet con un peso ridotto che arriva fino a 83 kg. Il propulsore ibrido ad alte prestazioni della McLaren è stato ricalibrato, con ulteriori 20 CV del propulsore endotermico V6 sull’Artura MY25, aumentando la potenza complessiva a 700 CV. La potenza aggiuntiva è concentrata dai 4.000 giri al limite massimo degli 8.500 giri. Il valore massimo della coppia rimane pari a 720 Nm, con un’erogazione ottimizzata da piccole modifiche alla mappatura elettronica.

Questa ricalibrazione del motore sarà resa disponibile gratuitamente anche agli attuali proprietari di Artura tramite il loro rivenditore McLaren. Il propulsore a benzina in alluminio M630 da 3,0 litri, a carter secco, che ora raggiunge oltre 200 CV per litro, è estremamente compatto e leggero: con i suoi soli 160 kg pesa 50 kg in meno di un propulsore McLaren V8 ed è significativamente più corto, migliorando l’efficienza dell’insieme.