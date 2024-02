Mercedes Classe E Station Wagon, il fascino intramontabile della Stella

Giunta alla sua settima generazione, la Mercedes Classe E Station Wagon mantiene intatta tutta la sua personalità che da sempre ha caratterizzato il modello della Stella. Pur evolvendosi col passare degli anni, la prima serie S 123 risale al 1977, la Classe E rimane un caposaldo della storia del costruttore tedesco. Strizzando l’occhio all’attuale stile Mercedes Benz, l’ultima incarnazione della Station Wagon presenta una linea sportiva e grintosa pur restando decisamente elegante.

Nonostante una lunghezza di 4.949 millimetri, e una larghezza di 1.880 millimetri, i designer della Stella sono riusciti a donare una leggerezza d’insieme raccordando le ampie superfici con linee morbide e sinuose. Ma il carattere e la grinta non mancano di certo alla Classe E Station Wagon, lo si può ammirare fin dal primo sguardo con i nuovi gruppi ottici uniti alla generosa griglia anteriore con un Black Panel che riprende lo stile dei modelli EQ. Dotata di serie dei fari LED High Performance, la S 214 può essere equipaggiata a richiesta anche con i Digital Light in grado proiettare sull’asfalto i segnali di assistenza alla guida.

Nella vista laterale si può apprezzare la fiancata muscolosa e le maniglie delle portiere a scomparsa, quest’ultime oltre ad essere scenografiche migliorano l’efficienza aerodinamica della vettura con un CX (coefficiente di penetrazione aerodinamica) che si attesta sullo 0,26. Il lunotto inclinato dona ulteriore dinamismo d’insieme alleggerendo, così, la coda della station wagon. La forte identità è marcata anche dalle luci posteriori LED sdoppiate che raffigurano proprio il simbolo della Mercedes stilizzato.

Potendo sfoggiare un passo di 2.961 millimetri, l’abitacolo della S 214 è ancora più spazioso soprattutto sul divano posteriore con i passeggeri che possono beneficiare di maggior comfort per ginocchia e gambe. Gli interni sono il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Innanzitutto i sedili garantiscono la perfetta posizione di guida e il giusto sostegno anche nei lunghi viaggi autostradali, la vista e il tatto sono appagati da materiali di pregio che rivestono le portiere e il cruscotto, quest’ultimo dotato di uno schermo a tutta lunghezza.

Oltre all’ampio display posto dinnanzi al guidatore, che può contare anche sulla mappa in 3D, e l’utilissimo head up display, la Classe E è dotata di un sistema di infotainment MBUX, ispirato agli smartphone per avere un’interfaccia più immediata. Oltre al touch screen centrale, c’è la possibilità di avere un’ulteriore display al lato passeggero sul quale si possono installare app sia per la produttività che l’intrattenimento. Il suono cristallino è garantito dal Sorround Sound System Burmester 4D e Dolby Atmos. Su richiesta il climatizzatore automatico può essere dotato del Digital Vent Control che prevede la regolazione automatica dei diffusori della ventilazione anteriori. Completa il tutto il vano di carico piatto che può variare da 615 fino a 1.830 litri.

La Mercedes Classe E Station Wagon è offerta solamente con motorizzazioni ibride. Con potenze che arrivano fino a 197 CV, sia i propulsori benzina che diesel sono dotati, oltre che della sovralimentazione con turbocompressore a gas di scarico, anche di assistenza intelligente con alternatore-starter integrato (ISG). Grazie all’uso di una nuova batteria, la potenza del motore elettrico è stata incrementa fino a 17 kW con una coppia di 205 Nm. Nello specifico la versione ibrida plug-in 300e consente un’autonomia superiore ai 100 km in elettrico nel ciclo WLTP.

A rendere confortevole la marcia ci pensa l’assetto Agility Control e le sospensioni pneumatiche monocamera sull’asse posteriore che, seppur molto compatte, garantiscono la perfetta stabilità alle alte andature oltre ad assorbire perfettamente anche il pavé cittadino. A richiesta sono disponibili le sospensioni pneumatiche Airmatic con regolazione dell’ammortizzatore continua. Non mancano gli Adas di ultima generazione che si interfacciano con i sensori e le telecamere perimetrali utili per parcheggiare e districarsi nelle strade più anguste. Disponibile in otto versioni, partendo dalla Advanced fino ad arrivare alla AMG Line Premium Plus, la nuova Mercedes Classe E Station Wagon è già disponibile alla vendita con un prezzo di listino che parte da 71.531 Euro.