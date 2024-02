Mercedes CLE Cabrio, tetto in tela e motori mild hybrid

Con l’inverno ormai agli sgoccioli, si inizia a percepire la voglia di primavera. Mercedes ci offre un primo assaggio del tepore primaverile svelando la CLE Cabrio che arriverà sul mercato italiano a partire da aprile. Nel solco della tradizione, la Casa tedesca ha realizzato la versione a cielo aperto, e quattro posti, della riuscitissima CLE Coupé sostituendo, così, in un solo colpo la Classe C e la Classe E Cabrio.

La ricetta è sempre la medesima, Mercedes non ha toccato le linee della CLE Coupé fatto eccezione per il tetto in tela. Immutato il frontale, decisamente aggressivo grazie ai fari LED e la generosa calandra su cui è incastonato il simbolo della Stella. Il lungo cofano e il parabrezza spiovente riescono a mascherare bene le imponenti dimensioni della vettura, 4,85 metri di lunghezza e 1,86 di larghezza, mentre le nervature sui passaruota mostrano il lato sportivo della Mercedes. Il posteriore, con la coda discendente, è caratterizzato dalla striscia luminosa a LED che unisce i gruppi ottici.

Protagonista assoluta della Mercedes CLE Cabrio è la capote in tela. Realizzato in una struttura multistrato, in grado di garantire elevati comfort acustici e termici, il tetto può essere azionato fino a una velocità massima di 60 km/h e l’operazione di apertura o chiusura richiede solamente 20 secondi. Completamente azionato da motori elettrici, la movimentazione della capote è decisamente silenziosa. L’uso della tela consente, inoltre, di poter offrire un elemento sartoriale offrendo una scelta di tre colorazioni tra nero, rosso e grigio.

La guida en plein air è garantita dal deflettore elettrico Aircap, un dispositivo posto sul bordo superiore del parabrezza in grado di deviare il flusso d’aria sopra le teste di guidatore e passeggeri. Non manca il deflettore automatico dietro i poggiatesta per ridurre le turbolenze all’interno dell’abitacolo. Innovativo il sistema brevettato Airscarf che, tramite l’impianto di climatizzazione, genera un flusso d’aria caldo per proteggere collo e gola degli occupanti dei sedili anteriori. Come prevedibile, la capote riduce la capienza del bagagliaio che oscilla tra 295 e 385 litri a seconda se il tetto è chiuso o aperto.

Gli interni della CLE Cabrio non differiscono dalla versione Coupé se non per qualche piccola accortezza. Invariato il cruscotto con schermo digitale da 12,3 pollici, mentre il touch screen centrale da 11,9 pollici può essere inclinato elettricamente (con un minimo di 15 e un massimo di 40 gradi) per facilitare la consultazione anche con capote abbassata. I sedili in pelle dispongono di un particolare rivestimento trattato per riflettere i raggi solari abbassando la temperatura fino a 12 gradi in estate. Inoltre il divano posteriore può essere abbattuto per ampliare lo spazio del bagagliaio.

La Mercedes CLE Cabrio sarà disponibile con propulsori diesel e benzina tutti con sistema Mild Hybrid da 48 V e un motore da 17 kW integrato con il generatore e il motorino di avviamento. La CLE 220d utilizza un 4 cilindri 2.0 diesel in grado di erogare 197 CV, mentre la CLE 200 adotta un 4 cilindri 2.0 benzina da 204 CV e, nella versione 4Matic, è accoppiato alla trazione integrale. Successivamente arriverà la più potente AMG con il 6 cilindri 3.0 benzina in grado di erogare 301 CV sulle quattro ruote motrici. Mercedes ha confermato che sarà ordinabile in Italia a partire da aprile, tuttavia i prezzi sono ancora da annunciare.