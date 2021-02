Stellantis, Napolitano presenta la nuova Ypsilon e il rilancio del marchio Lancia

TORINO - «Immagino uno scenario in cui Lancia, attingendo alla tradizione e ai valori del presente, possa proiettarsi felicemente nel futuro. Non solo sul mercato italiano, con tecnologie e con una gamma adeguate. Oggi si può davvero un po' sognare perché Lancia ha firmato una storia di eleganza e tecnologia lunga più di cent'anni». Luca Napolitano è l'esperto manager a cui il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, ha riservato il (non invidiabile ma stimolante) compito di rianimare un marchio iconico, sebbene da tempo sofferente – o meglio dagli orizzonti limitati - come Lancia. E lui lo fa con fiducia ed entusiasmo «in attesa di certezze che ancora non abbiamo ma che spero arrivino presto. Emblematico il fatto che il brand sia stato inserito, con Alfa Romeo e DS, tra quelli che compongono il polo del lusso del nuovo gruppo».

Napolitano riparte da una certezza – l'unica - che si chiama Ypsilon, presentando la più recente evoluzione della citycar glamour. Un modello che da solo sorregge il marchio. «Un successo che dura dal 1985 – dice Napolitano – quando venne lanciata la Y10 che ha cambiato per sempre il segmento delle piccole cittadine: dopo non è stato più lo stesso. Ѐ stata la prima e l’unica a portare nel suo segmento stile, eleganza e contenuti da segmento superiore. Ypsilon ha vissuto in questi 35 anni 4 generazioni e 35 serie speciali che hanno contribuito al suo intramontabile successo e a renderla unica. Con oltre tre milioni di esemplari venduti è leader del segmento e la seconda auto più venduta del mercato. Nel 2020 Ypsilon ha adottato il nuovo powertrain Mild Hybrid con ottimi risultati: oltre 14 mila unità consegnate con la nuova motorizzazione ecologica».

La nuova generazione è già in concessionaria con prezzi da 9.500 euro, in caso di finanziamento e prima rata a gennaio 2022. «La vettura – prosegue Napolitano - è stata oggetto di interventi profondi e mirati, diventando ancora più elegante, sofisticata e contemporanea. Dal punto di vista dello stile, la nuova calandra unita ai fari Drl Led le donano una nuova espressione capace di generare empatia, un'espressione che sembra proprio sorridere al futuro. Dal punto di vista tecnologico ecco la nuova radio touchscreen da 7” e le rinnovate motorizzazioni Euro6-D che consentono minori emissioni e maggiore attenzione all’ambiente. L'inedito filtro abitacolo con un trattamento a base di Polifenoli trattiene particolato e allergeni, aiutando a mantenere l’igiene dell’abitacolo».

Esternamente la Ypsilon, con molti dettagli satinati (dal profilo della ridisegnata calandra alle maniglie, ai loghi Ypsilon), offre un'impressione di maggiore dinamicità. Il colore di lancio è il Blu Elegante che richiama la più classica delle tradizioni, il Blu Lancia. Due gli allestimenti, Silver con tessuti più tecnici e casual, e Gold che propone tra l'altro la rivisitazione dello Chevron, un altro grande classico Lancia reinterpretato in chiave contemporanea. Disponibile inoltre il Seaqual Yarn, un tessuto che nasce dal riciclo della plastica raccolta nel Mediterraneo.

La nuova Ypsilon si offre nell'intera gamma eco-chic (mild hybrid, Gpl e metano). Il motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 Cv è abbinato a un motorino elettrico Bsg (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt e a una batteria al litio. Non si viaggia in modalità zero emission, ma il sistema permette di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 del 13% rispetto alla corrispondente motorizzazione benzina. Il mild Hybrid consente anche di accedere ai benefici fiscali e di circolazione riservati ai veicoli puliti. «Oggi chi si muove nel traffico cittadino – conclude Napolitano - ha necessità di consumare meno, inquinare meno ed entrare nelle Ztl. Ypsilon è la risposta ideale a queste esigenze».