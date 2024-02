Nissan Juke si rinnova e ripropone la livrea gialla. Nuovo infotainment e intrigante allestimento N-Sport

È tempo di rinnovamento per l’urban crossover Nissan Juke, che ritrova la livrea gialla della prima generazione. Si tratta di un colore più chiaro, che ben si abbina al nero a contrasto presente in diversi dettagli della carrozzeria, e che torna grazie alla grande richiesta da parte della clientela. Debutta nella famiglia Juke anche la nuova variante N-Sport, che esteticamente sfoggia elementi che rendono l’immagine della vettura più dinamica, e nell’abitacolo presenta finiture in giallo nella parte superiore del quadro strumenti, alla base del nuovo infotainment e in corrispondenza delle bocchette d’aerazione. Inoltre, vanta sedili con inserti in Alcantara gialla e cuciture gialle. Tra le novità più importanti del crossover compatto c’è il nuovo infotainment centrale con schermo da 12,3 pollici, dotato di una nuova grafica, e con un sistema di riconoscimento vocale più efficace.

Il sistema multimediale dialoga con gli smartphone attraverso Apple CarPlay ed Android Auto collegati in modalità wireless. Non manca un nuovo quadro strumenti, con schermo digitale TFT da 12,3 pollici ad alta risoluzione, disponibile a partire dall’allestimento N-Connecta, mentre sull’allestimento Acenta è da 7 pollici. Con il freno a mano elettrico per tutte le versioni, inoltre, l’abitacolo è più spazioso e, dalla versione N-Connecta, si arricchisce di un caricatore wireless che può ospitare smartphone di dimensioni massime speculari a quelle di un iPhone 12 Pro Max. Sotto il cofano troviamo due motorizzazioni, la prima è una power unit full hybrid formata da un motore a combustione interna di nuova generazione da 94 CV accoppiato ad un propulsore elettrico principale dalla potenza di 49 CV, e ad un motore elettrico secondario da 15kW, mentre la batteria raffreddata a liquido è da 1,2 kWh.

La seconda è un’unità termica rappresentata da un tre cilindri DIG-T da 1 litro turbocompresso, con 114 CV di potenza e 180 Nm di coppia massima, che arriva a 200 Nm con la funzione over torque. A livello di sicurezza, il Lane Departure Warning diventa di serie su tutte le versioni, così come la telecamera posteriore. Mentre l’Emergency Lane Keep, di serie su Tekna ed opzionale sugli altri allestimenti, ha il compito di far vibrare il volante quando la vettura si avvicina troppo al limite della corsia, e corregge automaticamente la traiettoria in caso di mancato intervento del guidatore.