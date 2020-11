Nissan Qashqai, è in arrivo la terza generazione. Su nuova piattaforma CMF-C avrà gamma elettrificata

MILANO - Sta per arrivare la terza generazione di Qashqai e Nissan svela i primi dettagli. Per il modello pioniere del segmento dei crossover compatti dal 2007, i prototipi della nuova versione stanno completando i test di guida e i clienti potranno vedere la vettura in concessionaria nel 2021. Alla base del nuovo modello c’è la piattaforma CMF-C dell’Alleanza che rinnoverà l’attuale Qashqai, commercializzato in Europa nel 2014 e che ha venduto oltre un milione di unità. «Il nuovo Qashqai cambierà - ha dichiarato Gianluca de Ficchy, Chairman, Nissan Africa, Middle East, India, Europa, Oceania (AMIEO) Region - l’idea di ciò che i clienti possono aspettarsi da un’ auto per famiglie. Comfort, raffinatezza e tecnologie innovative saranno tipiche di una berlina di lusso e offriranno un’esperienza a bordo gratificante per guidatore e passeggeri.

Con la tecnologia e-POWER di Nissan, i clienti potranno godersi il fascino della propulsione elettrica, con grande disponibilità di autonomia». Anche per la terza generazione di Qashqai la progettazione è stata curata dal team di Nissan Design Europe a Londra, e la sua ingegnerizzazione dal Nissan Technical Centre Europe di Cranfield, Bedfordshire, nel Regno Unito. Il nuovo Qashqai è il primo modello in Europa a usare la piattaforma CMF-C, con la quale sono state mantenute comunque le proporzioni dell’attuale Qashqai, che ne hanno decretato il successo. Per la realizzazione della scocca è stato utilizzato un materiale più leggero e per la prima volta, il portellone posteriore di Qashqai è realizzato con un materiale composito che lo alleggerisce di 2,6 kg. La quota di acciaio ad altissima resistenza UHSS (Ultra High Strength Steel) è aumentata del 50% nella struttura del nuovo Qashqai.

La struttura base della piattaforma CMF-C è stata aggiornata per ottenere una forma più omogenea, allo scopo di garantire, in caso di impatto, un migliore assorbimento dell’energia nelle zone collassabili e preservare più efficacemente agli occupanti della vettura.Tutte queste scelte progettuali e realizzative si traducono in una scocca più leggera di 60 kg e più rigida del 41% rispetto a quella attuale. Il nuovo Qashqai avrà una gamma completamente elettrificata con due le opzioni disponibili: un benzina da 1,3 litri con tecnologia mild hybrid e il sistema e-POWER, caratterizzato da accelerazione istantanea tipica degli EV, ma senza limiti di autonomia.