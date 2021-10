Nissan Townstar, un van 100% elettrico inaugura i nuovi LCV del marchio giapponese

Nissan ha presentato a Roma Townstar, il nuovo veicolo commerciale (LCV) compatto che sarà disponibile non solo con motore benzina (da subito) ma anche in versione a batteria, ovvero 100% elettrica (dal 2022). Il nuovo Townstar inaugura l’ultima generazione di LCV Nissan pensati per la mobilità di oggi: sostenibile, tecnologica e adatta alle consegne in città, inclusi i centri storici e le zone a traffico limitato.

Quello dei veicoli commerciali leggeri è un segmento di mercato in crescita del 2,1% da gennaio ad agosto 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019; i modelli elettrici sono una nicchia (1,2%), ma la diffusione dell’e-commerce tiene viva la domanda dei van a impatto zero. Il Townstar 100% elettrico raccoglie l’eredità di e-NV200, pioniere del mercato degli LCV elettrici, e si propone come soluzione efficiente per il trasporto senza emissioni, ideale per le consegne dell’ultimo miglio.

Come dice il nome, Townstar è pensato per brillare in città, sfoderando l’intero ventaglio delle sue opzioni nel contesto urbano. Due le versioni, van e combi (trasporto passeggeri); quest’ultimo è stato pensato per le famiglie e ha numerose soluzioni di carico, per un totale di 775 litri. Entrambe le versioni hanno due motorizzazioni: 1.3 benzina da 130 CV e 240 Nm di coppia, conforme allo standard di emissione Euro 6d-Full; oppure 100% elettrico con batteria da 44 kWh e 245 Nm di coppia.

La versione elettrica ha una percorrenza più lunga con singola ricarica rispetto al precedente e-NV200: l’autonomia dichiarata è di 285 km (in attesa di omologazione). La ricarica fast porta la batteria da 0 all’80% in 40 minuti. Nissan offre anche l’installazione gratuita del wallbox (ricarica a velocità standard) in casa, nel box auto o in ufficio.

Il vano di carico della versione van è da 3,9 m3, con paratia girevole, e può ospitare fino a due europallet e 800 kg di peso, mentre la capacità di traino è di 1.500 kg. Le porte scorrevoli laterali facilitano le operazioni di scarico e scarico del veicolo, che in alternativa può essere allestito con portelloni a doppio battente 60/40 con apertura di 180° o singolo portellone posteriore. La zona di carico comprende uno spazio dedicato a un vero e proprio “ufficio di bordo”.

Il nuovo Townstar è il primo modello europeo Nissan a sfoggiare il nuovo logo. Quanto al design, la versione 100% ha anche i fari LED di serie, lo scudo frontale aerodinamico con motivo kumiko e le luci diurne con design V-motion.

Nissan ha innovato non solo il look e le motorizzazioni dei suoi LCV, ma anche la dotazione tecnologica. Ci sono 23 nuove soluzioni hitech per la sicurezza e l’assistenza alla guida nel nuovo Townstar: la stabilità durante la guida è assicurata dal Side Wind Assist, che protegge dalle raffiche di vento laterali, e dal Trailer Sway Assist durante gli spostamenti a pieno carico. La frenata di emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il sistema di parcheggio automatico e il cruise control intelligente supportano il guidatore soprattutto nei contesti urbani. Per la prima volta in un LCV compatto Nissan è presente anche l’Around View Monitor (AVM): una serie di telecamere che riproduce una vista dall’alto a 360° dello spazio attorno al veicolo per facilitare le manovre di parcheggio. È anche disponibile Nissan ProPILOT, che regola l’accelerazione, la frenata, lo stop e la ripartenza, mantenendo il veicolo all’interno della corsia di marcia ed è pensato per la guida in autostrada.

E-Call, Apple CarPlay/Android Auto e la ricarica wireless del telefono sono presenti su tutta la gamma. La versione totalmente elettrica ha ulteriori funzioni avanzate di connettività, accessibili tramite un touchscreen da 8 pollici, connesso al quadro strumenti digitale da 10 pollici. Ai veicoli commerciali leggeri Nissan dedicherà rete di vendita specializzata, chiamata Nissan Business Center: l’azienda ne prevede in totale 45 sul territorio italiano.